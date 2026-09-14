LAB reprocha a Pradales que no proteja a los trabajadores y le pide que "presione" a la patronal para un SMI vasco

Pradales y Aranburu - GAIZKA UCEDA-IREKIA

VITORIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha advertido al lehendakari, Imanol Pradales, de que el Gobierno Vasco "suspende" a la hora de impulsar políticas que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, y le ha emplazado a "presionar" a la patronal para avanzar hacia un salario mínimo propio para Euskadi

Aranburu y Pradales se han reunido este miércoles en la sede de Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz, en el marco de la ronda de encuentros convocada con el lehendakari con los principales representantes políticos, sindicales y empresariales de Euskadi.

La líder de LAB, en declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro, ha afirmado que ha trasladado a Pradales que sus políticas en favor de los trabajadores no pueden calificarse más que con un "suspenso".

Además, ha advertido al lehendakari de que ante el avance de "el bloque de la derecha, el autoritarismo y la ola reaccionaria", mostrar preocupación ante esta deriva o adoptar medidas "que no están bien en caminadas" no es "suficiente". "Hacen falta políticas para el reparto del empleo, los cuidados y la riqueza", ha subrayado.

También ha reclamado a Pradales una apuesta "decidida" por reforzar los servicios públicos y por poner "freno a la especulación" en la vivienda. En este sentido, ha avisado de que mantener políticas "neoliberales" tan solo sirve para "alimentar el fascismo".

Aranburu también ha cuestionado la "credibilidad" de la ronda de reuniones convocada por el lehendakari con agentes políticos y sociales. La dirigente sindical ha explicado que sus dudas respecto a la verdadera intención de esta convocatoria responden a la actitud mantenida en otros ámbitos por el Gobierno Vasco, al que ha acusado de "no respetar el derecho a la negociación colectiva"; y de haber cerrado "en falso" la mesa de salud al haber cerrado un acuerdo con la "minoría" del Sindicato Médico dejando "fuera" al resto de organizaciones sindicales.

"ANTIDEMOCRÁTICO"

También ha reprochado al Ejecutivo que no haya "cumplido en su totalidad" los compromisos adoptados el año pasado para la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal de educación. A su vez, ha criticado que los partidos que conforman el Gobierno Vasco --PNV y PSE-EE actuaran de forma "antidemocrática" al cerrar la posibilidad de que se debatiera en el Parlamento Vasco una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer un salario mínimo propio en Euskadi.

Aranburu también ha lamentado que el Gobierno Vasco, en lugar de "presionar" a Confebask para sentarse con los sindicatos a negociar la forma de establecer un salario de este tipo a través fe la negociación colectiva y de un acuerdo intersectorial, se dedique a "blanquear" a la patronal, pese a que esta sigue "negando" a esta posibilidad.

La secretaria general de LAB, que ha informado de que ha pedido a Pradales la retirada del Proyecto da Ley Vasca de Participación Institucional y Diálogo Social, ha echado en falta una "actitud proactiva" del Ejecutivo autonómico en favor de un salario mínimo propio para Euskadi.

Por ese motivo, ha informado de que junto a ELA, han solicitado al lehendakari celebrar un encuentro específico en torno a este asunto. Aranburu ha criticado el "menosprecio" que --según ha dicho-- les hizo el consejero de Trabajo y Empleo, Mikel Torres, cuando le dirigieron una propuesta similar.

Por otra parte, ha trasladado al lehendakari que la nueva ley de empleo público impulsada por el PNV para reforzar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos para el acceso a un empleo en la Administración vasca carece de la necesaria "valentía". A su vez, ha lamentado que desde el Gobierno Vasco se haya puesto al euskera "en el punto de mira" tras los malos resultados de los alumnos vascos en el Informe PISA.

"DOCILIDAD" DE CCOO Y UGT

Aranburu también ha respondido a las críticas que UGT dirigió a su sindicato y a ELA, a los que reprochó que impulsaran huelgas con el fin de aumentar su número de afiliados en lugar de para buscar mejoras para los trabajadores.

La líder de LAB ha manifestado que quienes hacen estas afirmaciones "se descalifican ellos mismos", y ha denunciado que el verdadero problema es el del "sindicalismo dócil" que --según ha indicado-- ejercen CCOO y UGT, a los que ha reprochado que carecen de "fuerza" para lograr avances en los derechos laborales.