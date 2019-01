La lista 'Pintxos' reúne los 99 mejores pinchos de San Sebastián, seleccionados por chefs locales con estrellas Michelin

Publicado 15/01/2019 14:15:01 CET

SAN SEBASTIÁN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Pintxos - The Starred chefs List - The 99 Best' es una lista en la que "se enaltecen los valores" de los pinchos de la capital guipuzcoana y reúne a los 99 mejores de San Sebastián, seleccionados de forma anónima por los 11 chefs locales con estrellas Michelin.

Según han resaltado sus promotores, "no es un ranking" ya que lo que se pretende es "premiar la calidad de los cocineros que se esmeran en crear estas joyas gastronómicas con productos de la más alta calidad".

En la presentación han explicado que, de la amplia oferta existente en la ciudad, se realizó una selección de los más representativos mediante herramientas de 'data mining'. Además, se visitaron innumerables establecimientos repartidos por los diferentes barrios de San Sebastián para completar el resultado.

Esta selección se compartió con los 11 cocineros con estrellas Michelin que hay en Gipuzkoa: Juan Mari y Elena Arzak (Arzak), Pedro Subijana (Akelarre), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), Hilario Arbelaitz (Zuberoa), Gorka Txapartegi (Alameda), Rubén Trincado (El Mirador de Ulia), Aitor Arregi (Elkano), Paulo Airaudo (Amelia), y Dani López (Kokotxa), que de forma anónima la votaron según sus preferencias y, además añadieron nuevas propuestas.

'Pintxos - The Starred chefs List - The 99 Best', es una lista que se actualizará anualmente. Se presenta inicialmente a través de una aplicación que ya está disponible de manera gratuita en Play Store (Android) y App Store (iOS), y próximamente se editará también en papel. Desde la APP se pueden conocer todos los pinchos, así como los bares que los ofrecen.

Los usuarios también pueden valorar los pinchos, y proponer otros que puedan entrar en futuras ediciones de la lista. Esas propuestas serán valoradas por el jurado de chefs, y así, entre todos, se conformará la lista de los próximos años. Esos votos también se tendrán en cuenta de cara a destacar el pincho más valorado por los usuarios.

La app 'Pintxos' también propone rutas, informando a su vez de cuáles están cerca, y cuáles están abiertos en esos momentos. Otra de las opciones que ofrece, es la de filtrar los pintxos por carne, pescado o vegetales.