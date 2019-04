López (PSOE) critica que el PP crea que cumplir el Estatuto es "una rendición" ante "independentistas peligrosos"

Publicado 04/04/2019 13:31:19 CET

Dice que las transferencias responden a "la voluntad" del Gobierno de cumplir el autogobierno y no a "un intercambio de cromos" con el PNV

BILBAO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Patxi López, ha criticado que el PP entienda que cumplir la Constitución y el Estatuto suponga "una rendición" ante "independentistas peligrosos", y le ha reprochado que, "cuando se envuelve en las banderas, solo es para utilizar el palo, intentar agredir y enfrentarse a los demás".

Tras descartar que las nuevas transferencias a Euskadi se deban a "un intercambio de cromos" con el PNV para que apoyara los seis decretos aprobados este pasado miércoles por el Gobierno del PSOE, sino que responde a "una voluntad clara e inequívoca" a favor del autogobierno vasco, ha defendido que los "viernes de dolor" del PP se han convertido en "viernes sociales" para "ayudar a los más vulnerables".

En un acto celebrado en Bilbao para inaugurar la oficina de información al ciudadano del PSE-EE, el aspirante socialista ha afirmado que en las próximas elecciones los ciudadanos tendrán que elegir "entre dos modelos de sociedad, de país, de convivencia, no ya radicalmente distintos, sino seguramente radicalmente opuestos y enfrentados", en alusión al de "la extrema derecha" y al del PSOE.

"El PP y Ciudadanos han decidido que van a gobernar juntos y solo pueden gobernar juntos con el apoyo de Vox y, por lo tanto, Vox condicionaría las políticas de ese Gobierno de la derecha, por lo tanto, de extrema derecha", ha afirmado.

A su juicio, "solo hay que ver lo que ha pasado esta semana" en Andalucía, "donde gobierna la derecha con la extrema derecha, el primer experimento de estas características". En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo andaluz "ha quitado el impuesto a los ricos, y lo van a compensar subiendo los impuestos de las guarderías, que llevaban diez años sin subir, congelados". "Es decir, perdonan los impuestos a los ricos para que lo pague a escote la gente más humilde", ha destacado.

Por contra, ha recordado que este pasado miércoles el Gobierno socialista ha aprobado seis decretos "que mejoran la vida de la gente". En este sentido, ha explicado que "los viernes de dolor" del Ejecutivo del PP, en los que "se recortaban derechos", se han convertido en "los viernes sociales" con el PSOE, con "políticas para ayudar a la gente, especialmente a los más vulnerables".

El candidato del PSOE ha subrayado que ayer los Gobiernos central y vasco "se sientan para hablar del desarrollo y cumplimiento estatutario, y la derecha lo considera una especie de rendición ante no sé qué independentistas peligrosos".

"Nosotros, los socialistas, consideramos que es cumplir con la legalidad, con el Estatuto, reconocer el autogobierno, desarrollarlo y tener en cuenta lo que hemos reivindicado toda la vida en este país. Algunos se envuelven en la bandera constitucionalista, pero, cuando hablamos de cumplir la Constitución y el Estatuto, que forman parte del entramado constitucional, se oponen", ha manifestado.

De esta forma, ha subrayado las diferencias entre socialistas y populares, ya que, mientras el PSOE defiende el concepto de política desde "el diálogo y el entendimiento entre los que piensan distinto para buscar un país de integración y de convivencia", el PP apuesta por "un país que enfrenta territorios, sensibilidades, sentimientos de pertenencia y expulsan a los que no piensan como ellos".

"En el fondo, oponemos un modelo que nos hace retroceder 40 años, cuando no a los tiempos del pleistoceno y de los neandertales o un modelo que hace que nuestro país avance", ha indicado. Por ello, ha pedido "una gran movilización" de todos los progresistas y de izquierdas, pero también de "aquellos que quieren que la política sirva para resolver los problemas y no para crearlos, para la convivencia y no para el enfrentamiento".

De esta forma, se ha referido al lema socialista 'Haz que pase (Egizu posible!)', cuyas críticas han hecho que sea 'Trending topic', y ha afirmado que con él pretenden decir a la ciudadanía: "si queréis que algo pase, haced que pase. Y si queréis que algo no pase, haced que no pase'. Y eso se hace con el voto. Que nadie que quede en casa, que todo el mundo utilice la herramienta más poderosa en democracia que es el voto".

SIN CAMBIO DE CROMOS

Patxi López ha negado que las cuatro nuevas transferencias anunciadas para Euskadi estén vinculadas al apoyo del PNV a los seis decretos sociales de Pedro Sánchez, y ha preguntado si "alguien se cree que, de la noche a la mañana, uno hace una especie de cambio de cromos con el desarrollo del Estatuto".

"No, esto, desde el primer momento que hay un Partido Socialista, quiere sentarse y se sienta con el Gobierno Vasco para poner en marcha las comisiones bilaterales para el desarrollo estatutario. Y esto sigue avanzando porque el Gobierno socialista ya dejó claro que iba a gobernar hasta el último minuto en las cuestiones sociales, pero también en las cuestiones del desarrollo constitucional y estatutario", ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que "las transferencias son una voluntad clara e inequívoca de un Gobierno socialista, que entiende, respeta y desarrolla el autogobierno". En su opinión, las críticas del PP "manifiestan claramente cómo entiende este país".

"Mientras el PSOE y su Gobierno entiende este país es su plena diversidad, en sus singularidades, las respeta, las valora, las protege y las potencias, el Partido Popular quiere uniformar a España porque busca enfrentar a territorios y a ciudadanos de unos territorios contra los de otros para intentar buscar votos no se sabe dónde", ha explicado.

El candidato socialista ha afirmado que ésta "es una visión de país bastante corta y que lleva a fracturas". "Hay algunos que se van envuelven en la bandera constitucional permanentemente para intentar darnos lecciones de no sé qué cosas, cuando Gobierno socialista pone encima de la mesa el cumplimiento de la Constitución y el Estatuto de Gernika, qué forma parte de ese núcleo constitucional fundamental de nuestro país, se opone radicalmente", ha indicado.

Por ello, ha pedido al Partido Popular que "no vengan con cuentos" porque, "cuando se envuelve en las banderas, solo es para utilizar el palo, para intentar agredir y enfrentarse a los demás".

También se ha referido a las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, que ha acusado a Pedro Sánchez de "abrazarse" a Arnaldo Otegi, "un proetarra", para aprobar sus decretos sociales, ha apuntado a que se lo pregunte "a su amigo Javier Maroto, que siendo alcalde de Vitoria, pactaba con Bildu todos los planes urbanísticos y todas las cuestiones fundamentales de Vitoria y decía que 'ojalá cundiera el ejemplo'". "Por lo tanto, a los socialistas lecciones ninguna", ha advertido.



AVANCES EN BILBAO

Por su parte, el candidato del PSE-EE a la Alcaldía de Bilbao, Alfonso Gil, ha asegurado que, "siempre que el Gobierno socialista ostenta la responsabilidad en el Gobierno de España, se producen avances sustanciales para los ciudadanos de Bilbao", como la llegada del Tren de Alta Velocidad, "y el proyecto esté lleno de certezas, no de incertidumbres".

"Ha tenido que llegar el Partido Socialista al Gobierno de España y al Ayuntamiento de Bilbao porque otros llevaban 20 años, pero no lo hicieron. Y se comprometen ambas instituciones a soterrar las vías de Feve a su paso por Zorroza. El Ayuntamiento ha comprometido 35 millones de euros y no es baladí que estemos nosotros en el Gobierno municipal. Vino el ministro José Luis Ábalos y se comprometió en Bilbao con los socialistas a que eso se hiciera", ha indicado.

Por ello, considera que los socialistas tienen que gobernar y ha asegurado que "el voto útil en las próximas elecciones generales y la segunda vuelta, las municipales y forales, es el del PSE-EE, un voto de confianza y previsible".