'Made in Spain' del Festival de San Sebastián incluirá 21 títulos de cineastas como Isaki Lacuesta o David Trueba

Los estrenos de los filmes de no ficción 'Tiempo de silencio y destrucción' y 'Mucha mierda' inaugurarán y clausurarán la sección



SAN SEBASTIÁN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección 'Made in Spain' del 72 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre, incluirá 21 títulos entre los que figuran películas de los cineastas Antonio Chavarrías, Andrea Jaurrieta, Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, Álex Montoya, Celia Rico, María Trénor, David Trueba y Jonás Trueba. Los estrenos mundiales de las películas de no ficción 'Tiempo de silencio y destrucción' y 'Mucha mierda' inaugurarán y clausurarán respectivamente la sección.

Según han informado desde el Festival donostiarra, un total de 21 largometrajes formarán parte de 'Made in Spain', la sección no competitiva del certamen "que recoge una muestra de las películas españolas del año".

Los títulos que inaugurarán y clausurarán este programa serán estrenos mundiales, mientras que el resto de los filmes pasaron antes por otros festivales o han sido ya estrenados en España. 'Made in Spain' cuenta con la colaboración de Hispanitas y de Fundación SGAE.

'Tiempo de silencio y destrucción', obra de Joan López Lloret (Barcelona, 1969), inaugurará la sección 'Made in Spain' en estreno mundial. El filme propone un viaje para reconstruir la figura del escritor y psiquiatra Luis Martín-Santos, nacido hace un siglo y fallecido en accidente de tráfico hace 60 años. López Lloret es autor de numerosos trabajos documentales, entre los que destacan 'Hermanos Oligor' (2004), que recibió la Biznaga de Plata Premio del Público en el Festival de Málaga.

Por su parte, Alba Sotorra (Reus, 1980) clausurará la sección con el estreno mundial de 'Mucha mierda/ Break a Leg', un documental sobre la huelga de actores de 1975, contado de primera mano por sus protagonistas. Sotorra ha dirigido títulos como 'Game Over' (2015) o 'El retorno. La vida después del ISIS / The Return' (2021), ganadores del Premio Gaudí al mejor documental.

El cineasta Antonio Chavarrías (L'Hospitalet de Llobregat, 1956) participará con 'La abadesa/ Holy Mother', que concursó en el Festival de Málaga, en la que Daniela Brown interpreta a una joven abadesa del siglo IX enfrentada a un entorno hostil.

'Justicia artificial' es un thriller político con tintes de cine negro protagonizado por Verónica Echegui, Alberto Ammann, Tamar Novas y Alba Galocha, que dirige Simon Casal (A Coruña, 1984), mientras que 'Norberta' es una comedia protagonizada por Luis Bermejo y Adriana Ozores, que dan vida a una pareja en la que él necesita dar un giro y dejar de ser Norberto para convertirse en Norberta. Sus directoras son Sonia Escolano (Alicante, 1980) y Belén López Albert (Barcelona, 1975).

Marc Ferrer (Sabadell, 1984) presentará en Made in Spain 'Reír, cantar, tal vez llorar/ To Laugh, To Sing, Perhaps To Cry', que muestra la relación entre una mujer trans de mediana edad y un inmigrante marroquí que acaba de llegar a Barcelona.

'Nina', que obtuvo la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado de la Crítica en Málaga, es la segunda película de Andrea Jaurrieta (Pamplona, 1986), en la que Patricia López Arnaiz encarna a una mujer que regresa al pueblo en el que creció en busca de venganza.

'Segundo premio/ Saturn Return', dirigida por Isaki Lacuesta (Girona, 1975) y Pol Rodríguez (Barcelona, 1977), es la "no-película" sobre el grupo de rock granadino Los Planetas que logró la Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Málaga, además de los galardones a la mejor dirección y al mejor montaje.

La directora y actriz Sonia Méndez (Vigo, 1980), presentará su primer largo de ficción, con el que compitió en Málaga, 'As Neves', ambientado en un pueblo gallego de montaña donde una adolescente desaparece durante una fiesta de carnaval.

Basada en el cómic homónimo de Paco Roca, 'La casa' es el nuevo largometraje de Álex Montoya (Valencia, 1973), que obtuvo en Málaga las Biznagas de Plata al mejor guion y a la mejor música, además del Premio del Público. También podrá verse en esta sección 'Sueños y pan/ Dreams and Crumbs', primer largometraje de Luis (Soto) Muñoz (Baena, 2000), que cuenta la historia de dos jóvenes que ponen en marcha un plan para vender un cuadro que han robado.

Emma Vilarasau, Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Clara Segura, Jose Pérez-Ocaña y Macarena García protagonizan 'Casa en flames/ A House on Fire' ('Casa en llamas'), comedia dramática de Dani de la Orden (Barcelona, 1989) acerca de un encuentro familiar que discurre de forma inesperada.

'Flores del cemento/ Concrete Flowers', retrato de unos jóvenes que sobreviven en un mundo de violencia y decadencia, es el debut en el largometraje de Luismi Pantiga (Gijón, 1999), que fue estrenado en la sección Esbilla Premiere del Festival de Gijón y participó en la sección de óperas primas del BAFICI.

Por otro lado, también se proyectará 'Los pequeños amores/ Little Loves', segundo filme de Celia Rico Clavellino (Sevilla, 1982), que ganó la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado y la Biznaga de Plata a la mejor actriz de reparto (Adriana Ozores) en el Festival de Málaga.

Chema Rodríguez (Sevilla, 1967) logró el Premio del Público en la sección Zonazine del Festival de Málaga con 'Orgullo vieja', sobre un grupo de mujeres que sueñan con ser monologuistas y que recalará también en San Sebastián.

Salvador Simó (Barcelona, 1975) y Li Jianping (Beijing, 1963) codirigen 'Dragonkeeper' ('Dragonkeeper: Guardiana de Dragones'), el filme de animación que inauguró el último Festival de Málaga y que narra la peripecia de una niña que ayuda al último dragón vivo a escapar de las mazmorras. Con su película 'Buñuel en el laberinto de las tortugas/ Buñuel in the Labyrinth of the Turtles' (Made in Spain, 2019) Simó obtuvo el Goya al mejor largometraje de animación y fue preseleccionado para los Óscars, mientras que Jianping ha dirigido los filmes 'Journey to the West' (1997) y 'Zui ke ai de ren' (2020).

'Saturno', debut de Daniel Tornero (Alicante, 1989) participó en la Sección Oficial de documentales del Festival de Málaga y obtuvo la Biznaga de Plata Premio del Público. Se trata de un relato en primera persona con el que el director se enfrenta a las memorias de su abuelo, condenado por abuso de menores.

Liliana Torres (Vic, 1980), autora de obras como 'Family Tour' (Zabaltegi, 2013) o '¿Qué hicimos mal?/ What Went Wrong?' (2021), participará en la sección con 'Mamífera', que tuvo su estreno mundial en el Festival South by Southwest de Austin (SXSW).

'Rock Bottom', primer largometraje de María Trénor (Valencia, 1977), es una obra de animación inspirada en la vida y la música del compositor Robert Wyatt. Jorge Sanz, Macarena Sanz y Vito Sanz figuran en el reparto de 'El hombre bueno' de David Trueba (Madrid, 1969), acerca de una pareja que pide a un viejo amigo que ejerza de mediador en su separación.

Trueba compitió en Málaga con este filme después de haber firmado obras como 'Soldados de Salamina/ Soldiers of Salamina' (Made in Spain, 2003), 'La silla de Fernando/ Fernando's Chair' (Zabaltegi, 2006), Madrid, 1987 (Zabaltegi, 2011) o 'Vivir es fácil con los ojos cerrados/ Living Is Easy With Eyes Closed' (2013). Su anterior filme de ficción, 'Saben aquell' (2023), sumó 11 nominaciones a los premios Goya y 13 a los premios Gaudí.

La nueva película de Jonás Trueba (Madrid, 1981), 'Volveréis/ The Other Way Around', logró el Premio Europa Cinemas Label al mejor filme europeo en la Quincena de Cineastas de Cannes. El realizador, cuenta la historia de una pareja que organiza una fiesta para celebrar su separación.