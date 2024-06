Maider de la Fuente y Lucía Pardos ganan el concurso de diseño de mobiliario urbano de Tabakalera, Baskegur y UPV/EHU

El proyecto se construirá en la segunda planta del edificio, frente a Medialab, a lo largo de 2025



El proyecto 'Replantearse para adaptarse', de Maider de la Fuente y Lucía Pardos Arias, ha ganado el concurso de diseño de mobiliario urbano del centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián, la Asociación de la Madera de Euskadi Baskegur y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y se construirá en la segunda planta del edificio, frente a Medialab, a lo largo de 2025.

El proyecto ganador, 'Replantearse para adaptarse' de Maider de la Fuente y Lucía Pardos Arias, ha recibido un premio de 2.000 euros. Según el jurado compuesto por las tres instituciones, "este proyecto se distingue por su propuesta, formalmente serena, y por la profundidad de sus ideas".

A ello han añadido que "es el resultado de un proceso integral que maximiza la reutilización de la madera, otorgando nueva vida a trozos que podrían considerarse residuos".

La idea ganadora será implementada en el hall de la segunda planta del edificio de Tabakalera, que actualmente funciona como vestíbulo de Medialab, el próximo año y podrá albergar a unas 30 personas en lo que será "un lugar de acogida, descanso y estudio, en consonancia con el contexto de un centro dedicado a la creación contemporánea y la difusión del arte y la cultura", según sus creadores. El proyecto cuenta con la colaboración de Joel Banús, Oriol Galí, Alex Ahedo y María Díaz.

Además de la ganadora, dos propuestas han recibido el accésit 'ex aequo', con un premio de 500 euros cada una. La primera de ellas, 'Prisma Hexagonal' de Raquel Irizar Ocina, crea una estructura compleja mediante la repetición de una única geometría. La organización topográfica lograda con la repetición de prismas hexagonales de diferentes alturas resulta "espacialmente rica y responde adecuadamente a las condiciones del entorno".

La segunda propuesta premiada con el accésit, 'Lo-Construyendo dos mundos' de Iker Iturralde Mintegui, se caracteriza por su gran fuerza formal a pesar de contar con medios limitados. La organización del espacio mediante luces y elementos colgados del techo es elegante y respetuosa con el entorno existente, donde destaca especialmente la relación entre los círculos de luz colgados y las mesas ya presentes.

Asimismo, el jurado ha otorgado menciones especiales a los proyectos 'All in One Plate' de Louis Fräntzki, Aaron Knaak, Mattea Müther y Wanda Glöckner; 'Biltzen' de Alex Ahedo Tapia y María Díaz González, y 'Contra Corrientes' de Aitor Monje López.