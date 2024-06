La Mancomunidad de Uribe Kosta anula el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio tras un recurso de CCOO

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Uribe Kosta (Bizkaia) ha anulado el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio, tras un recurso de CCOO "por varios incumplimientos de la ley".

Según ha informado la central sindical en un comunicado, el recurso presentado por CCOO del Hábitat de Euskadi ante el Órgano Administrativo de Recurso Contractuales (OARC) de la Comunidad Autónoma, ha conseguido que la Mancomunidad de Uribe Kosta "retire los pliegos y tenga que presentar unos nuevos".

El sindicato ha recordado que "esta es la segunda vez en los últimos años" que tiene que "paralizar estos concursos en esta mancomunidad". "El pliego presentado por la Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta incumplía varios conceptos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público", ha explicado CCOO.

Por ello, interpuso "el recurso especial correspondiente" ante el OARC para solicitar su nulidad, "dado que se recogían funciones que no corresponde a las Auxiliares Domiciliarias y que no están reflejadas en el Convenio del SAD de Bizkaia, firmado por CCOO, el cual es de obligado cumplimiento".

Entre esas funciones destacan cinco limpiezas de choque al año y servicio de podología, "propias de los sectores de limpieza y de sanidad" y que "nada tienen que ver con el objeto del contrato público en cuestión".

Por otro lado, en sus pliegos, la ley recoge que la parte técnica "tiene que tener una puntuación superior al 51%" y, en este caso, "tan solo se ha otorgado el 45% de los puntos, incumpliendo de esta manera dicha ley".

"Ante nuestro recurso por todas estas irregularidades, la Mancomunidad de Uribe Kosta no le ha quedado otro remedio que desistir del procedimiento de contratación del SAD por infracciones no subsanables, por lo que les obligará a presentar un nuevo concurso", ha precisado.

CCOO del Hábitat de Euskadi, ha advertido de que estará "vigilante" ante el nuevo pliego que presenten "para que se cumpla con la ley y las funciones recogidas en el Convenio del SAD de Bizkaia".

Asimismo, ha advertido a todos los municipios de que el sindicato no permitirá "ningún tipo de incumplimiento o atribuciones que no sean funciones propias de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y que no son otras que las recogidas en el convenio firmado".