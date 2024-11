Manic Street Preachers y The Flaming Lips lideran el primer avance del cartel del XXIII Azkena Rock Festival

Vitoria-Gasteiz acogerá la cita entre el 19 y 21 de junio en el recinto de Mendizabala

VITORIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Manic Street Preachers y The Flaming Lips encabezan el primer avance del cartel de la XXIII edición del Azkena Rock Festival (ARF), que se celebrará del 19 al 21 de junio en el recinto de Mendizabala de Vitoria-Gasteiz, que incluye también artistas destacados como Lucinda Williams, Johnny Rotten, Turbonegro, The Hellacopters, Buzzcocks, Quique González y Dead Kennedys, entre otros.

A estas formaciones se suman nombres como los de Melissa Etheridge, Richard Hawley, Reckless Kelly, Diamond Dogs & Chris Spedding, Kaotiko, The Chesterfield Kings, Robert Jon & The Wreck, Masters of Reality, La estrella azul, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Psilicon Flesh, Ezezez y Libe.

La organización ha señalado que Manic Street Preachers cuentan con una "potente" discografía a la que se sumará, en enero de 2025, su decimoquinto disco, 'Critical Thinking', que presentarán en España en exclusiva.

Por su parte, ha comentado que The Flaming Lips, traerá a Vitoria una actuación muy especial, ya que interpretarán su icónico disco 'Yoshimi Battles the Pink Robots', "un álbum hipnótico que cumple 20 años y donde esta banda brillante y extraña reflexiona sobre la condición humana, fusionando rock alternativo con psicodelia".

La norteamericana Lucinda Williams repetirá sobre el escenario de Mendizabala para ofrecer una fusión de 'folk', 'rock' y 'country'. Last Tour ha indicado que, "con una carrera que abarca más de tres décadas y varios 'Grammy', Williams es aclamada por su habilidad como compositora y su capacidad para interpretar temas profundos y emotivos".

Melissa Etheridge actúa en el Estado, tras décadas sin pisar España, para mostrar su "poderoso sonido rockero, que la catapultó a la fama en los años 90"; mientras que Johnny Rotten, quien ya estuviera en ARF con Sex Pistols, llega con su legendaria banda Public Image Ltd.

La sección 'punk' contará también con la presencia de los pioneros grupos Dead Kennedys y Buzzcocks, así como con la actuación de la banda alavesa Kaotiko, quien celebrará su 25 aniversario.

THE HELLACOPTERS

The Hellacopters es uno de los grandes alicientes del festival para repetir en Vitoria, tras su paso en 2003, para celebrar el 30 aniversario de la banda. Desde Noruega llegará Turbonegro, "una oda al hedonismo y al humor irreverente con tintes de 'hard rock' y 'glam rock'; mientras que Diamond Dogs and Chris Spedding tocarán la música de Little Richard, presentando su disco 'About The Hardest Nut To Crack', un álbum de tributo al inmortal icono del 'rock and roll'.

En Mendizabala sonará también el 'country' y 'red dirt' de la banda Reckless Kelly, en la que será su primera actuación en España en toda su carrera y una de las primeras en toda Europa.

El festival contará también con el 'show' exclusivo en el Estado de Robert Jon & The Wreck, "conocidos por su electrizante fusión de rock sureño y solos de guitarra", así como el directo de Masters Of Reality, relacionados con la escena 'stoner' y el rock desértico. A ellos, se suman The Chesterfield Kings, una bandas que emergió del resurgimiento del 'garage rock' a finales de los años 70.

El ARF ha sumado más artistas al cartel de 2025, con nombre como Richard Hawley, Quique González, La estrella azul, los sevillanos Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Psilicon Flesh, los euskaldunes Ezezez y la gasteiztarra Libe, quien regresará al recinto con su proyecto en solitario.

ENTRADAS

Las entradas saldrán a la venta el miércoles 20 de noviembre, a las 10.00 horas, en la página web azkenarockfestival.com a un precio promocional. Asimismo, los asistentes a ediciones anteriores podrán acceder a una preventa exclusiva desde este viernes a precio especial.

Además de los bonos para los 3 días de festival, también se podrá adquirir el 'Bono Gaztea' para menores de 23 años (100 euros + gastos), y, como novedad este año, se activa el 'Bono Cuadrilla', para grupos de amigos por el que recibirán seis bonos por la compra de cinco.

El ARF ha dispuesto la compra a plazos, tanto en la preventa como en la venta general, y el acceso será gratuito para los menores de 14 años. El festival contará también con viajes organizados en autobús desde localidades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia, Zarautz, Arrasate y Alsasua.