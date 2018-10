Mendia (PSE) pide que "no se tiña" el nuevo Estatuto de "ideología", sino de "derechos, libertades y de igualdad"

Publicado 26/09/2018 13:57:33 CET

Cree que los partidos tendrán que "remangarse y fajarse" para lograr un texto en el que todas las ideologías se sientan "cómodas"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha pedido este miércoles que "no se tiña" el nuevo Estatuto de "ideología", sino de "derechos, libertades y de igualdad". Además, cree que los partidos tendrán que "remangarse y fajarse" para lograr un texto en el que todas las ideologías se sientan "cómodas", sin que "nadie se vuelva nacionalista y sin que nadie deje de serlo".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Mendia ha considerado que el acuerdo de PNV y EH Bildu sobre bases de nuevo estatus no recoge una visión plural de Euskadi. "Este país lo hemos hecho entre gentes diferentes y eso se tiene que ver reflejado en nuestra norma de convivencia", ha añadido.

Tras apuntar que el Estatuto de Gernika "no es ni de nacionalistas ni de no nacionalistas", ha indicado que hay que "volver a hacer un pacto entre vascos que sirva para varias generaciones". "Aprovechemos el viaje para modernizar Euskadi, sus instituciones, hacerlas más eficientes, nuevas herramientas para gobernar el país, y que todos nos veamos reflejados ahí", ha insistido.

En este sentido, ha reiterado que, "ahora mismo", el documento de jeltzales y la coalición soberanista "no es el reflejo de la Euskadi plural y diversa", pero ha recordado que se está "en un trámite intermedio de la reforma del estatuto".

Idoia Mendia ha recordado que este texto, con los votos particulares, se entregarán a la comisión de expertos jurídicos, para posteriormente volver "otra vez a la responsabilidad de los políticos".

"Entonces, empezará de nuevo una fase en la que nos tendremos que remangar y fajarnos, y ahí yo, en representación del PSE-EE, mostraré mi compromiso firme por trabajar por una reforma del Estatuto que nos sirva para varias generaciones, que represente a todas las ideologías de este país, y que todos nos sintamos cómodos, sin que nadie se vuelva nacionalista y sin que nadie deje de ser nacionalistas", ha asegurado.

PLURALIDAD

A su juicio, "no se trata de teñir el texto de ideología, sino de derechos, de libertades, de igualdad y de introducir el vector europeo". Además, ha recordado que las sociedades "cada vez van a ser más diversas y más plurales porque los movimientos migratorios, gusten más o menos, han venido para quedarse, no se pueden poner puertas al campo".

"Vamos a tener nuevos ciudadanos viviendo entre nosotros, que vienen de culturas muy diferentes, de religiones distintas y tenemos que aprender a convivir. Por eso, tenemos que hacer un buen marco de convivencia", ha indicado.

La secretaria general del PSE-EE ha destacado que el nuevo Estatuto no tiene que decir a los vascos "cómo tienen que ser", sino que tiene que reflejar sus derechos y libertades y sus competencias. "Y, luego, que cada uno crea en el Dios que quiera, se sienta del país que quiera y que piense que ésta es una tierra de oportunidades y de libertades", ha apuntado.

Idoia Mendia ha recordado que el texto del 79 se suscribió en una situación con muchas más dificultades, cuando "había bombas", con ETA "que mataba a un montón de gente cada semana", y también con "ruido de sables", que terminó en un intento de golpe de estado en el 1981 (de Tejero).

"Ahora que no tenemos eso, que somos una democracia asentada con todos los defectos, que hemos logrado acabar con ETA, yo creo que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, y pensar en nuestros hijos y nietos", ha añadido.

GOBIERNO VASCO

La líder de los socialistas vascos ha dicho que su partido, con el acuerdo de gobierno con el PNV, lo que pretendía era el Ejecutivo vasco, "no cometa ninguna ilegalidad, no haga nada en contra de la pluralidad vasca, no haga nada que divida a los vascos". "Y es verdad que el Gobierno vasco no está haciendo nada de eso", ha explicado.

Por ello, considera que "el objetivo del acuerdo con el PNV se está cumpliendo". "Es verdad que, luego, nos dejamos libertad para que cada uno defendiéramos lo que quisiéramos, y el PNV es un partido que defiende el derecho a decidir, el derecho a la independencia, y que a ellos les gustaría una Euskadi independiente y en eso coincide con Bildu", ha apuntado.

En cuanto a Bildu, ha señalado que se le debe "reconoce que ha comprado el programa de máximos del PNV, aunque para ellos sea un mínimo, porque siempre ha sido un partido independentista, más que nacionalista, y admira mucho la vía catalana".

"A mí lo que está ocurriendo en Cataluña, me parece tremendo, a nivel tanto social, por la división que hay entre la gente en la calle, como a nivel económico", ha apuntado.

En esta línea, ha apuntado que en Euskadi no se podría vivir si se fuesen las empresas como se han ido en Cataluña porque tiene el Concierto Económico. "Aquí, si se nos van las empresas, no recaudamos y, si no recaudamos, no tenemos Presupuestos, tendríamos que cerrar Osakidetza, la Ecuela Pública, la Sanidad, etc. Aquí tenemos la obligación de ser muy responsables y de no entrar por ninguna senda que ponga el riesgo lo que hemos conquistado con el Estatuto de Gernika, que es mucho", ha manifestado.

Por ello, ha realizado un llamamiento a "la responsabilidad y la sensatez", para "no echar todo por la borda". "Hay que cuidar la estabilidad de las instituciones", ha afirmado.

Además, se ha dirigido a los votantes socialistas, para decirles que se comprometieron con ellos en que "sus votos no se iban a utilizar para el enfrentamiento ni para entrar en debates estériles de la política y la politiquería". "Nosotros entramos en cosas concretas, contantes y sonantes, que es lo que le preocupa a la gente", ha destacado.

PRESUPUESTOS

En cuanto a los Presupuestos vascos, para cuya aprobación el Gobierno Vasco precisa de el apoyo de otro grupo, Idoia Mendia ha afirmado que le apena "profundamente" que, "por ejemplo, Elkarrekin Podemos todavía no sepa para qué sirven las instituciones" porque el año pasado el Ejecutivo "mostró interés por sus propuestas de enmiendas", pero "le dio pánico y salió corriendo".

"Y este año, aún antes de conocer los Presupuestos, ya se ha autodescartado. Al final, si tu quieres cambiar y mejorar la vida de la gente, lo haces a través de esa herramienta que es el Presupuesto", ha dicho.

También se ha referido a EH Bildu, para apuntar que "Bildu tendrá que demostrar si le importa más la nación o la gente que compone esa nación porque han estado ofreciéndose al PNV que, si echaban a los socialistas como socios del Gobierno, entraban ellos al Gobierno".

"Si eres capaz de comprometerte en el Gobierno por la independencia de Euskadi, por la vida de la gente que vive en Euskadi, comprométete en las políticas concretas que van en el Presupuesto. Ahí tienen un poco de quiebra. Cuando dicen que son un partido de izquierdas, creo que más que de izquierdas, son independentistas", ha subrayado, para emplazar también al PP a "aclararse".