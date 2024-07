Movimiento de Pensionistas se reunirá el miércoles con la diputada vizcaína de Hacienda y Finanzas

BILBAO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Pensionistas ha anunciado que se reunirá este próximo miércoles, día 10, con la diputada vizcaína de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, para aclarar las dudas del colectivo respecto "a los abonos pendientes para compensar lo pagado en exceso por las personas pensionistas mutualistas".

Según ha informado el movimiento, el MPB quiere conocer la "fórmula definitiva que la Diputación de Bizkaia ha utilizado para el cálculo del pago por aportaciones a las mutualidades laborales".

Entre otra cuestiones, también quieren conocer "las fechas aproximadas y de qué modo va a realizar el abono de las cantidades correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 no prescritos, así como el modo en que se "va a hacer el abono a aquellas personas que no han hecho la declaración de la renta por no estar obligadas y que si han tenido retención en concepto de IRPF".

Del mismo, el colectivo quiere conocer "de qué modo se va a tramitar y abonar a las viudas/os en los casos de fallecimientos de mutualistas ocurridos durante los ejercicios no prescritos y por tanto revisables".