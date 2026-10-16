Nubes y lluvia este sábado en Euskadi, con un nuevo descenso de las temperaturas

Archivo - Una persona con un paraguas pasea en Getxo. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi cielos nubosos y algunas lluvias, con viento del norte-nordeste racheado, sobre todo en puntos de costa y de montaña.

Las temperaturas experimentarán un nuevo descenso, de manera que las máximas rondarán entre los 15 y 18 grados. El descenso será más acusado en la mitad sur del territorio y las mínimas se esperan al final del día.