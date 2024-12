El número de hogares unipersonales en Euskadi supera por primera vez al de los hogares con hijos

En la Comunidad Autónoma de Euskadi hay 290.497 personas que viven solas, frente a los 289.361 hogares con descendencia

VITORIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Encuesta de Familias y Hogares de Euskadi (EFH) elaborada por el Gobierno Vasco indica que en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) ya son más los hogares unipersonales que los denominados nucleares con hijos, ya que hay 290.497 personas que viven solas en Euskadi que forman una familia unipersonal, frente a los 289.361 hogares nucleares con descendencia. No obstante, el 48% de la población vasca forma parte de una unidad nuclear con hijos, por lo que sigue siendo el modelo más extendido.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha presentado este viernes, en una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, esta encuesta realizada por el Órgano Estadístico del departamento de Bienestar, Juventud y Reto demográfico del Gobierno Vasco.

Melgosa ha explicado que este estudio, de carácter cuatrianual, tiene un doble objetivo: conocer la estructura demográfica detallada de los hogares vascos y su tipología; y acercar los problemas y las necesidades sociales que afectan a las familias de estos hogares para poder medir el impacto que las diferentes políticas familiares de diferentes administraciones públicas tienen en las mismas.

Según ha explicado, el estudio "evidencia que en los últimos cuatro años hay más de 27.000 nuevos hogares de solo una persona, por lo que es un fenómeno que va al alza". De hecho, el 13,18% de la población vasca vive sola o solo y ocupan casi un tercio del total de los hogares en Euskadi, el 31%.

"Ya desde el siglo pasado el aislamiento de las familias nucleares es una de las características estructurales más importantes en el análisis conceptual de la familia. Entre otros, hemos experimentado un aumento de las separaciones matrimoniales, una reducción en el número de hijos por familia, un aumento de los hogares monoparentales, un incremento del número de personas que viven solas, una subida de las familias con un solo hijo, un retraso de las edades de maternidad y una extensión de las prácticas de emparejamiento no formalizadas", ha señalado.

En 2015 había en Euskadi 863.556 familias u hogares y en 2023 eran 937.737, un 8,6% más, sin apenas variación de población. Los hogares nucleares, aquellos constituidos por un solo núcleo familiar con hijos, han ido descendiendo.

En concreto, en 2015 eran 308.602; en 2019, 305.140; y en 2023, 289.361, lo que supone el 30,8% del total. No obstante, el informe señala que en ellos habitan casi la mitad de los vascos y vascas, el 48,14%.

"En los últimos cuatro años se contabilizan 17.000 familias monoparentales más, y los tipos de uniones han bajado notablemente, 40.000 menos. Como consecuencia de todo ello, el tamaño medio del hogar ha pasado de 2,48 personas en 2015 a 2,35 en 2023", ha detallado.

PROBLEMAS DEL HOGAR Y/O FAMILIA

La encuesta también analiza algunas de las percepciones que tienen las familias vascas con respecto a las problemáticas del hogar y/o la familia. Un 0,2% de los hogares vascos señala que tienen una ausencia total de ingresos y un 6,3% afirma que, aunque tiene ingresos, estos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, como comida, vestido y calzado.

Además, un 15,7% de las familias vascas subrayan la necesidad de arreglos en la vivienda y solo un 3,2% afirma que su hogar tiene un estado deficiente.

En cuanto al número de hijas e hijos deseado, un 11,7% de los hogares vascos tienen menos de los deseados; la mayoría, un 5,2%, por causas naturales, aunque sí se aducen otras cuestiones que afectan, como carecer de recursos económicos, precariedad laboral y que supondría un obstáculo en la carrera profesional, dificultades para conciliar vida personal y laboral o la falta de espacio.

Los cuidados también aparecen en la encuesta. Un total de 69.772 personas afirman haber interrumpido la actividad laboral por problemas asociados a la conciliación, siendo el 80% mujeres; y un 6,5% de los hogares vascos detecta una sobrecarga de trabajo por el cuidado de personas mayores.

Preguntada por el descenso en el número de familias con hijos, la consejera ha destacado que "Euskadi es una sociedad moderna que tiene los mismos impactos tanto de la demografía y el reto demográfico, como en el cambio de los tipos de familias". "Lo que estamos viendo es que tenemos una sociedad que es cada vez más individualista, que donde el tipo de familias está cambiando", ha señalado.

También ha resaltado que en la actual sociedad "el individuo por sí solo puede hacer una construcción de su vida sin tener en cuenta la familia o sin tener en cuenta querer tener hijos o hijas" ya que "los valores y principios han cambiado". "Las personas tienen cada vez más libertad de elección; las personas deciden a una determinada edad dar ese camino de hacer una vida independiente", ha añadido.

NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Ante estos datos, la consejera ha señalado que las instituciones tienen que "poner políticas públicas encima de la mesa para poder atender eso porque eso hace un cambio total de muchas cosas y, sobre todo, desde el punto de vista de las relaciones, con la comunidad y, sobre todo con las propias instituciones a la hora de atender y de dar servicios a esas personas".

"No es igual enfocar a una sociedad en el cual lo principal sean los niños y las niñas, porque hay un gran número de niños y niñas, que cuando se trabaja mucho más en unas determinadas necesidades, porque un individuo tiene unas necesidades distintas a las que puede tener la familia. Eso no quiere decir que no vayamos a atender a las familias como lo estamos haciendo hasta ahora, sino que también tenemos que atender a otro tipo de familias, como son las unipersonales, con las necesidades que tengan", ha explicado.

Por último, la consejera ha señalado que los datos de esta encuesta del Gobierno Vasco se van a utilizar en la elaboración del V Plan de Familias.