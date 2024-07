El obispo de Vitoria advierte de que "no serán fiestas si hay agresiones, sin importar el adjetivo que le acompañe"

El Nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, presidirá por primera vez los principales oficios y actos religiosos de La Blanca



VITORIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, en su tradicional mensaje previo a las fiestas patronales de La Blanca, ha afirmado que estas jornadas "son propicias para denunciar aquellas actitudes que no queremos nadie y que no nos gustan para nuestra sociedad, como es la violencia". "No serán fiestas si hay episodios de agresiones, sin importar el adjetivo que le acompañe", advierte en su misiva.

En un comunicado, la Diócesis ha informado de que el obispo vuelve en este año, su octavo al frente de la Iglesia alavesa, a lanzar un mensaje con el fin de animar a todos los ciudadanos a celebrar las fiestas de la Virgen Blanca, patrona de la capital alavesa.

En una carta abierta enviada a parroquias, comunidades y asociaciones, hecha pública este viernes y que se puede leer de manera íntegra en la web de la Diócesis, el prelado apela a ver estos días como "un tiempo de encuentro, de celebración y de profundas devoción a nuestra amada Virgen Blanca".

Monseñor Elizalde hace un repaso a la historia de esta advocación mariana "ligada a Vitoria desde su fundación en el año 1181" y afirma que "desde entonces los vitorianos la conciben como símbolo maternal de protección y guía". "Ella nos acompaña en nuestras alegrías y es consuelo en los tiempos de dificultad", ha subrayado.

Asimismo, resalta que "las fiestas de la Virgen Blanca son una oportunidad para renovar nuestra identidad como cristianos, a la vez que profundizamos juntos como una gran comunidad los valores fundacionales de nuestra ciudad con el indiscutible carácter religioso de sus días grandes".

"Si miramos de manera especial estos días a la Virgen Blanca, seremos capaces de vivir nuestra vida diaria y nuestras relaciones con los demás desde el afecto, la fraternidad, la esperanza y la confianza", añade Elizalde.

A su juicio, estas jornadas "son también propicias para denunciar aquellas actitudes que no queremos nadie y que no nos gustan para nuestra sociedad, como es la violencia". "No serán fiestas si hay episodios de agresiones, sin importar el adjetivo que le acompañe", advierte.

En su misiva recuerda un año más que estos días "son de todos y para todos sin excepción" y apela a la "moderación alejada de excesos, con respeto a todas las edades y situaciones para que nadie quede excluido de la alegría de estas jornadas".

También resalta que "todas las culturas, todas las procedencias, todos los credos y todas las sensibilidades que forman parte de esta gran ciudad han de aprovechar el momento para unirse en torno a las fiestas de la Virgen Blanca".

El Obispo igualmente advierte que estos días "recibiremos a muchos visitantes de fuera, por lo que la hospitalidad, la acogida y el civismo han de ser las que hablen como reflejo de una ciudadanía madura que sabe celebrar las fiestas de su Virgen Blanca con orgullo y respeto".

ACTOS RELIGIOSOS

En la carta también invita a todos los ciudadanos "a participar en los diferentes actos religiosos que se llevarán a cabo todos los días de las fiestas" y hace especial hincapié en las principales, como son las "Solemnes Vísperas del 4 tras la bajada de Celedón, la posterior procesión de los faroles ya por la noche, el Rosario de la Aurora en el amanecer del día grande de la Virgen y en la Solemne Misa Pontifical el 5 a las 10.30 horas". Además anima a sumarse al cierre de las fiestas "cantando el tradicional Salve Popular para despedir las fiestas 2024".

Agradeciendo tanto a la Cofradía como a la parroquia de San Miguel, así como al Ayuntamiento, entidades del tejido social vitoriano y cuadrillas de blusas y neskas, el Obispo anuncia en su carta que esta edición "será histórica y muy especial" porque por primera vez el Nuncio de Su Santidad en España –cargo civil de embajador del Papa–, monseñor Bernardito Auza, presidirá los principales oficios religiosos del 4 y 5 de agosto. "Agradezco mucho este gesto para con nuestra ciudad en sus días grandes por universalizar con su presencia las fiestas", resalta.

Finaliza su mensaje impartiendo su bendición a todos los vitorianos en estos días previos al inicio de las fiestas y recuerda que "estos momentos en comunidad son una expresión fuerte y firme de nuestra fe inseparable de nuestras raíces y una gran manifestación pública de nuestra devoción a nuestra patrona".

En este sentido, asegura que "niños, adolescentes, jóvenes, familias y mayores merecen celebrar todos juntos, en paz y con alegría estos días bajo el manto de la Virgen Blanca".

Su última reflexión es para "tener presentes a los más pobres, ancianos, enfermos y migrantes en situación irregular", ya que "de ellos, aún sin ganas ni fuerzas, también son sus fiestas y ellos también tienen una Madre en Santa María la Blanca". "La Iglesia estará cerca de ellos estos días", subraya.

La Diócesis ha recordado que aunque los días grandes comienzan el domingo 4 de agosto a partir de las 18.00 horas, la novena –- nueve días de preparación para la fiesta–- arranca este sábado 27 de julio en la parroquia de San Miguel, donde se encuentra la imagen y capilla erigida en honor a la Virgen Blanca.

"Será en doble turno, por la mañana –a las 11.30 horas– y presidida por José Ignacio López de Maturana, y por la tarde –a las 19.30horas– con la predicación en este año –cada edición siempre hay un sacerdote distinto– de Carlos Ortíz de Zárate, párroco de los pueblos del valle de Zuia y etnólogo alavés", ha detallado.

El último día de la novena, el sábado 3 de agosto, tras la misa de la tarde, la Asociación de Pasteleros y Confiteros de Álava realizará la tradicional ofrenda de la 'Tarta de la Virgen Blanca' en la capilla de la Patrona.