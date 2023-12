La OMIC de Bilbao anima a los ciudadanos a hacer un consumo responsable durante el periodo navideño

BILBAO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora del Ayuntamiento de Bilbao (OMIC) ha recomendado a la ciudadanía que hagan "un consumo responsable, sostenible, solidario y sanitariamente seguro" durante el periodo navideño, que "acostumbra a suponer un desembolso económico importante para las familias".

El concejal del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, Álvaro Pérez, ha resaltado la necesidad de "seguir las recomendaciones indicadas para poder pasar unas celebraciones de forma tranquila y segura" y, especialmente, "actuar con precaución a la hora de gastar en esta época de consumo por antonomasia, evitando caer en gastos excesivos e innecesarios".

Entre los principales consejos de la OMIC se encuentra realizar una planificación y llevar "un exhaustivo control" para conocer cuáles son los gastos reales y determinar cuáles son las capacidades de compra. También se advierte de que las tarjetas de crédito conllevan "una serie de gastos que pueden ser contraproducentes para mantener una economía ajustada".

Por ello, señalan desde la OMIC, "puede ser una decisión acertada prescindir de las denominadas 'tarjetas revolving', que permiten establecer una cuota fija mensual, aplazando las compras de manera automática, pero que incrementan el crédito".

Por otro lado, se recuerda que "los derechos de las personas consumidoras son los mismos a lo largo de todo el año" y, por lo tanto, los establecimientos comerciales deben garantizar la calidad y garantía de los productos y servicios que venden, así como la seguridad y los intereses económicos de la ciudadanía.

Asimismo, es necesario solicitar y conservar la factura o el ticket de compra, ya que será imprescindible su presentación si necesita hacer efectiva la garantía o interponer una reclamación, "e incluso los folletos publicitarios y todos aquellos documentos donde se han anunciado los bienes o servicios adquiridos, por si surge alguna irregularidad".

La OMIC recuerda que los establecimientos físicos no tienen obligación legal de devolver el dinero si el producto está en perfectas condiciones y no lo publicitan o no se recoge en el ticket.

Asimismo, se invita a apostar por el comercio adherido al sistema arbitral de consumo, dado que "es la vía más fácil para resolver conflictos".

Por lo que respecta a las compras por Internet, la OMIC recomienda programarlas con el tiempo necesario, debido a que el envío puede retrasarse "y más en esta época". Es aconsejable comprar "solo en sitios de confianza" y usar páginas oficiales "con prestigio contrastado".

Fijarse en los indicadores que demuestren la seguridad de la página web, como el icono del candado cerrado en la barra de direcciones o en la barra de estado, o que la dirección de la página empiece por https://, "con la 's' de seguridad", es otra de las recomendaciones.

Por otro lado, advierte de los problemas con las plataformas de reventa con "apariencia de distribuidor autorizado" a la hora de comprar por internet entradas para conciertos y espectáculos.

Por ello, es recomendable informarse de los conciertos y espectáculos a través de las webs y las cuentas de los artistas, los promotores o los vendedores oficiales y desconfiar de los primeros resultados de los buscadores de internet ya que "a menudo son anuncios de plataformas de reventa o de anuncios que aparecen en las redes sociales y que remiten a vendedores no oficiales que tienen sus sedes fuera de la Unión Europea, lo que dificulta en gran medida las posibles reclamaciones".

Mantener siempre actualizados los navegadores web y programas de antivirus, tener cuidado con el phishing o suplantación de identidad para hacerse con los datos de las tarjetas de crédito o las contraseñas bancarias, "sospechar de las gangas" que pueden provenir de webs falsas que "suscriben a servicios de descargas premium para el móvil" son otros de los consejos, además de no abonar en ningún caso dinero por adelantado.

JUGUETES Y DECORACIÓN

Por lo que respecta a los juguetes, la OMIC anima a "elegir juguetes de carácter educativo que fomenten la creatividad y la participación activa de los niños y las niñas" y comprobar que los juguetes que se compran sean adecuados para la edad, características y gustos de los pequeños.

Los juguetes no pueden venderse en el territorio de la Unión Europea sin el marcado CE, por lo que no se deben comprar sin este distintivo ya que "pueden ser inseguros y no cumplir las obligaciones mínimas de calidad legalmente exigidas".

La OMIC aconseja no decantarse por árboles naturales para la decoración, salvo que procedan de viveros o plantaciones controladas. A la hora de situarlos en casa, se recomienda una distancia mínima de 1 metro respecto a los aparatos de calefacción o centros de calor.

Asimismo, advierte de que la manipulación de material pirotécnico puede conllevar peligro para la seguridad de las personas y, en todo caso, hay que "estar atentos a las recomendaciones de seguridad y de limitación de edad de cada producto" y comprarlos exclusivamente en locales de venta autorizados.

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

Finalmente, desde el Ayuntamiento de Bilbao se invita a los ciudadanos a "disfrutar de la Navidad sin dejar a un lado los hábitos de vida saludables, alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física". "Son la mejor receta para celebrar las fiestas navideñas de una forma sana", subraya.

Por otro lado, pide separar los residuos para derivar cada uno a su contenedor correspondiente, reducir el uso de plásticos y envoltorios de papel de regalo, reutilizar envoltorios y adornos de otros años, emplear bolsas de tela o algodón para las compras, usar el transporte público para los desplazamientos, y ahorrar energía con bombillas de bajo consumo y pilas recargables para los juguetes y aparatos electrónicos.