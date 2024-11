Ortuzar da "máxima normalidad" a que haya dos candidatos a presidir el BBB y el ABB: "hay más ruido fuera que dentro"

Afirma que su futuro "será espléndido, sea el que sea", y no revela si seguirá como líder para no interferir ni crear "un vacío de poder"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha querido dar "máxima normalidad" a que haya dos candidatos a las presidencias de las Ejecutivas del partido en Bizkaia y en Álava, y ha asegurado que existe "más ruido fuera que dentro" de la formación jeltzale. Además, se ha mostrado convencido de que su futuro "será espléndido, sea el que sea", y no ha querido revelar ahora si seguirá como presidente del EBB para no interferir en el proceso interno si dice que desea continuar, ni crear "un vacío de poder" si anuncia que se marcha.

Ortuzar ha realizado estas declaraciones en una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, un día antes de que comience la segunda vuelta del proceso electoral para elegir al GBB, en cuya presidencia no continuará Joseba Egibar y al que previsiblemente relevará María Eugenia Arrizabalaga, después de que Eneko Goia e Imanol Lasa hayan renunciado a postularse en esta nueva fase.

Es en Bizkaia y en Álava, cuya segunda ronda de votaciones se iniciará el viernes, donde habrá dos candidatos a presidir sus ejecutivas: los considerados oficiales y más votados en primera vuelta, Iñigo Ansola y Jone Berriozabal, respectivamente, y los alternativos, David Salinas-Armendariz en territorio vizcaíno y Gorka Urtaran (exalcalde de Vitoria-Gasteiz) en territorio alavés.

Ortuzar cree que el hecho de que haya dos candidatos que pasan a la segunda vuelta del proceso electoral interno para la presidencia del BBB y del ABB refleja "poco" malestar dentro del PNV.

El líder jeltzale ha eludido profundizar en el proceso electoral interno porque el EBB "no manda" en esta cuestión, sino que es la Comisión Nacional de Garantías y Control la que "guía al partido" y establece "lo que se puede hacer y no se puede hacer" hasta que concluya este periodo.

"Yo creo que hay más ruido fuera que el que hay dentro, porque, si uno mira los resultados de la primera vuelta son bastante claros, y no voy a decir a favor de quién. Esto en 15 días lo vamos a ver", ha añadido.

Para Andoni Ortuzar, el PNV es un partido "muy abierto", con un proceso en el que "es muy sencillo proponer y estar en liza" porque basta con el apoyo de dos organizaciones municipales en primera vuelta para pasar a la segunda, lo que "refleja una apertura democrática importante".

No obstante, también considera que, para ser "garantistas" y que los batzokis tengan tiempo para proponer y votar, las elecciones internas se prolongan durante mucho tiempo, y "expone demasiado" a la formación, más aún "en este mundo de las nuevas tecnologías y de las redes". "Tanto tiempo expuestos hace que haya más ruido o que pueda surgir un ruido que luego en los batzokis no se nota", ha añadido.

EN EL ADN DEL PARTIDO

A su juicio, que haya varios candidatos y unos apoyen a unos o a otros "forma parte del ADN en el partido". "Eso está previsto y no hay ninguna pega. Lo de hablar en los medios, eso ya no lo admiten los estatutos y allá cada uno cómo lo haga y lo que diga. En 15 días se demostrará quién tenía razón, dónde llegaban los malestares y de quiénes eran", ha señalado.

Ortuzar no ha negado que pueda haber cierto "malestar", pero ha asegurado que no es lo que observa en general en los batzokis, que él frecuenta "mucho", y donde él sí habla y escucha a los militantes.

El presidente del EBB ha afirmado que los candidatos que han decidido concurrir a la segunda vuelta "están en su derecho". "Yo tengo que creer que quieren lo mejor para el partido y hay diferentes maneras de ver la política que el partido tiene que hacer ahora. Yo a eso le daría la máxima normalidad", ha manifestado.

Además, ha recordado que en Álava hay una trayectoria histórica y la particularidad de que haya más de un candidato, como lo hubo también en Bizkaia cuando él accedió a la presidencia del BBB y logró después un acuerdo para integrar las dos listas que existían.

"Eso es bastante habitual en el partido. Lo que es menos habitual es que todo esto haya salido a la palestra, porque antes había un sistema más de puertas hacia dentro de los batzokis, y ahora esto de las redes, algunos que hablan más de lo que deben y fuera de los cauces estatutarios, hace que suceda lo que está sucediendo ahora, pero en quince días se demostrará que hay mucho más ruido fuera que dentro", ha manifestado.

"UN FUTURO ESPLÉNDIDO"

Preguntado por su futuro, cuando se desconoce todavía si optaría por su reelección al frente de la Ejecutiva nacional del partido si fuera propuesto por las bases en el proceso que comenzará el próximo 20 de enero, se ha mostrado convencido de que será "un futuro espléndido, el que sea".

Andoni Ortuzar, que ya dijo que hasta ese día no revelaría cuál es su intención, ha reiterado que él no puede "interferir en la decisión de los militantes". "Si yo digo hoy que estaría dispuesto a seguir, estaría condicionando la posición. Si digo que me marcho, estaría creando un vacío de poder y de aquí a marzo pueden pasar muchísimas cosas", ha explicado.

Su función es, tal como ha subrayado, "velar porque el partido esté haciendo y respondiendo a lo que en cada institución y en cada ámbito tenemos que hacer". "El día que me toque decir cuál es mi voluntad, lo diré y, a partir de cuando yo diga cuál es mi voluntad a quien se lo tengo que decir, escucharé lo que me digan también", ha asegurado.

Ortuzar ha dicho que "ha sido el modelo del PNV durante 130 años" y les ha ido "bien" siempre que lo han respetado. "Cuando no lo hemos respetado es cuando nos ha ido mal. Yo viví la escisión del año 87 y los líos previos del 83-84 con el Lehendakari Garaikoetxea. En aquel momento no se hicieron las cosas bien y salió mal. Pues ahora hay que hacerlas bien", ha señalado.

Tras apuntar que él no se siente "interpelado", que tampoco sería para él "un drama", ha afirmado que "patea muchos batzokis", y encuentra "más cariño que otra cosa".

"Hay gente que está preocupada, hay gente que quiere saber más, qué está pasando en la política española y esta posición nuestra, etc. Nosotros en el PNV, ahora que está de moda eso decir que a los que les gusta la política son muy cafeteros, en el PNV somos muy cafeteros, tenemos mucha gente muy cafetera, somos una militancia muy activa, muy preocupada, muy pegada a la realidad y le gusta hablar de política. Y a veces discutimos, como discutía yo cuando era de la base. ¡Para eso estamos, solo faltaba!", ha indicado.