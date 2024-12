Ortuzar (PNV) participará el viernes en Bruselas en el 20º aniversario del Partido Demócrata Europeo

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, participará en el 20º aniversario del Partido Demócrata Europeo (PDE) que se celebrará este próximo viernes en Bruselas, a donde viajará encabezando una delegación jeltzale. En su intervención, Ortuzar reflexionará sobre la relevancia actual del PDE en "el complejo panorama político europeo", y fijará los objetivos y aspiraciones del PNV dentro de esta formación.

El líder jeltzale, vicepresidente del PDE, se desplazará a la capital europea junto con al responsable del Área de Acción Exterior del PNV, Mikel Burzako, y la eurodiputada de la formación jeltzale, Oihane Agirregoitia.

Bajo el lema 'The centre is the answer' ('El centro es la respuesta'), el encuentro político que el PDE ha organizado en el Autoworld (en pleno Parque del Cincuentenario) para conmemorar su 20º aniversario comenzará a las 13.30 horas con una primera parte de trabajo exclusivamente interno que se vertebrará en torno a diferentes paneles sobre la historia y el futuro del PDE --del que el PNV es miembro fundador--.

Agirregoitia tomará la palabra en el debate sobre los objetivos de los demócratas en la legislatura de cinco años que recientemente ha echado a andar en la Eurocámara.

A las 17.00 horas, el Partido Demócrata Europeo abrirá las puertas del evento para que el público y medios de comunicación puedan asistir a la segunda parte del encuentro, que comenzará a las 17.30 horas, y en la que Ortuzar intervendrá para exponer las razones que motivaron su participación del PNV en el nacimiento del PDE.

También reflexionará sobre la relevancia actual del partido demócrata en el complejo panorama político europeo, y fijará los objetivos y aspiraciones con que los jeltzales contemplan su participación en él.

CONSTITUCIÓN DEL PDE

El 9 de diciembre de 2004, también en Bruselas, tuvo lugar el congreso constituyente del Partido Demócrata Europeo (PDE). El primer Consejo Político se celebró en la sede del PNV de Sabin Etxea en Bilbao en febrero del año siguiente.

Según ha recordado la formación jeltzale en un comunicado, el PDE es una formación política "profundamente europeísta" que aboga por la preservación de "las diferentes identidades nacionales que conviven en la Unión y que defiende el papel de las regiones y de los pueblos con competencias legislativas" en la configuración política comunitaria.

El Partido Demócrata Europeo cuenta en la actualidad con diez eurodiputadas y eurodiputados, entre los que se encuentra Oihane Agirregoitia, que se integran en el grupo parlamentario Renew Europe, de 77 miembros.