Otegi aboga por "frentes amplios y gobiernos de mínimos" ante el "peligro real de la ultraderecha"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que, ante el "peligro real de la ultraderecha" son necesarios "frentes amplios y gobiernos de mínimos en Euskal Herria, en el Estado español y en Europa". Además, ha considerado que en las elecciones europeas, "los vascos, quizás también en este último caso con catalanes y gallegos, deberíamos ir juntos, defendiendo a nuestras naciones como abertzales".

En una rueda de prensa en San Sebastián, ha defendido además que EH Bildu siempre ha estado "en el marco antifascista" y ha actuado "coherentemente".

"Lo hemos hecho en el Estado español, nosotros no votamos a Von der Leyen", ha destacado, al tiempo que ha cuestionado que "estos que ahora dicen que no hay que pactar nada con la ultraderecha, ¿con quién pactaron la modélica transición española? ¿Con quién pactaron el régimen del 78? ¿Quién puso como jefe de estado al Borbón en esta España?".

"¿Quiénes fundaron el Partido Popular? ¿Siete ministros de ese señor que tenemos ahí detrás? ¿Quiénes apoyaron a Von der Leyen? ¿Y qué hace ahora Von der Leyen? ¿Abrir la puerta a Meloni? La máquina del fango empezó entonces", ha recordado.

No obstante, ha asegurado que EH Bildu se alegra de que "todo el mundo entienda que estamos en un marco histórico muy peligroso de escalada militar y de aumento de la fortaleza de los sectores ultraderechistas en el Estado español y en Europa".

"Euskal Herria tiene bien aprendidas las lecciones de la historia, Y por eso aprendimos hace tiempo que frente a los peligros del fascismo y la ultraderecha, lo que hace falta es construir frentes amplios con programas de mínimos. Eso es EH Bildu. Menos sectarismo y más generosidad. Menos sectarismo y más responsabilidad. Menos sectarismo y más compromiso", ha enfatizado.

A su juicio, "Euskal Herria, que ha estado siempre en la vanguardia de la lucha por las libertades nacionales y sociales, va a pintar de otro color el mapa electoral, una vez más, diferenciándose de otras regiones y estados europeos".

"Nosotros que somos los hijos de Gernika, vamos a hacer un Gernika con arte político, con arte militante y con arte comprometido, depositando una papeleta en la urna y va a ser un Gernika antifascista, republicano, independentista, socialista y feminista", ha subrayado el líder abertzale.

De este modo, ha insistido en que ese "cuadro" va representar que "aquí hay una nación antifascista, independentista y de izquierdas" y se ha mostrado convencido de que "vamos a volver a demostrar con los votos que somos una nación diferente, ni mejor ni peor".

"Mediante esta papeleta lo que vamos a mandar es un embajador de la República Vasca a la Unión Europea, y para eso animamos a la gente a que acuda a votar, como siempre, con una sonrisa, pero con la responsabilidad de saber que en este momento histórico votar forma parte de los instrumentos de los trabajadores y de las naciones para hacer frente al fascismo", ha aseverado.

CRÍTICAS DEL PNV

Preguntado por las críticas lanzadas desde el PNV a EH Bildu en esta campaña electoral, Arnaldo Otegi ha lamentado que sean "una constante" en las últimas campañas electorales y ha considerado que la coalición soberanista lo tendría "bastante fácil" para criticar a la formación jeltzale, pero no lo ha hecho porque "hay elecciones en las que no toca competir entre gentes que queremos la soberanía de este país, ni entre los sectores progresistas y de izquierda". "Tocaría colaborar", ha añadido.

"En las elecciones europeas, los vascos, quizás también en este último caso con catalanes y gallegos, deberíamos ir juntos, defendiendo a nuestras naciones como abertzales. Luego habría otras elecciones municipales, autonómicas en su caso, en el que es lógico que podamos competir", ha insistido.

Otegi ha asegurado que en estos comicios al Parlamento europeo "el enemigo no es el PNV" y ha invitado a los jeltzales a "hacer esta reflexión". "Para nosotros, sería muy fácil hacer críticas al PNV, por citar solo una, va a estas elecciones europeas con Coalición Canaria, que votó que no a la amnistía en la última sesión del Congreso", ha recordado.

Tras afirmar que "cada uno elige su socio", el dirigente de EH Bildu ha insistido en que "no se trata de incidir en eso" porque "no estamos aquí para debatir con el PNV, sino para parar a los fascistas de la ultraderecha".

"Yo no pierdo la esperanza. Esta es una nación muy pequeña que no puede, digamos, dilapidar sus fuerzas. Estoy convencido de que algún día seremos capaces de entender que hay elecciones en las que nosotros no deberíamos de competir. Hay otras en las que sí, pero en estas no, en las españolas tampoco. Esta es una invitación otra vez a hacer esta reflexión. Algún día llegaremos a esa conclusión", ha sostenido.

De este modo, ha reiterado que "entre el PNV, EH Bildu, Geroa Bai, incluso la izquierda confederal, Esquerra Republicana, BNG, Junts, no habría muchas dificultades para llegar a un acuerdo de mínimos".

Este programa de mínimos debería tener en cuenta que "las naciones del Estado tenemos derecho a ser reconocidas como tales, a decidir libre y democráticamente nuestro futuro, a que se respeten nuestros niveles de autogobierno con garantías, a libertades democráticas y sociales, a que se mantengan los derechos sociales".

MÉXICO

Por otro lado, Arnaldo Otegi ha felicitado a Claudia Sheinbaum por su "magnífica" victoria electoral. "Hacía tiempo que en América Latina no se producía un hecho con esta contundencia de respuesta popular a favor de la izquierda", ha destacado.

Así, ha señalado que "vascos y mexicanos tenemos una relación histórica, mucha gente partió al exilio desde estas tierras después de la guerra del 36-39 y fue acogida en México". De este modo, ha felicitado también a la izquierda mexicana por "este magnífico triunfo electoral". "Ya hay menos motosierras en América Latina", ha concluido.