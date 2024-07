Otegi cree que la izquierda debe "dar una pensada con serenidad" al "fenómeno preocupante" del auge de extrema derecha

BILBAO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de que el auge de la extrema derecha es "un fenómeno preocupante" no solo en Francia que "no se resuelve con cuatro consignas" y al que desde la izquierda, que "no ha sido capaz de conectar con muchos de los problemas de la gente", debería "dar una pensada" con "mucha serenidad y profundidad".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, tras los resultados de las elecciones francesas de este domingo, Otegi ha recordado que desde la coalición abertzale llevan "muchos años advirtiendo de que había una corriente estructural muy preocupante" y de que desde la izquierda "no ha sido capaz de conectar con muchos de los problemas de la gente".

El líder de EH Bildu ha alertado de que, tal y como "se repite en la historia", cuando las clases medias tienen "miedo" por la situación de "precariedad" y a que "sus hijos van a vivir peor que ellos" buscan que "alguien ponga orden" y, según ha lamentado, "la extrema derecha se estaba colando por esa puerta" apelando a "soluciones muy simples".

Así, ha apuntado, los resultados en las elecciones francesas de este domingo "son los que son y Marine Le Pen ha ganado por casi prácticamente 8 puntos", aunque se ha felicitado por que "en Iparralde ha ganado el Frente Popular, en Baiona, en Maule, en Doneibane Garazi y Euskal Herria Bai en su circunscripción ha ganado".

En todo caso, ha incidido en que "es un fenómeno preocupante" que no ocurre solo en Francia, porque "tenemos en Italia a Meloni, en el Estado español al PP-Vox", y, por ello, a su entender, "desde un punto de vista izquierda, hay que mirarlo con mucha serenidad, pero sobre todo con mucha profundidad". "Esto no se resuelve con cuatro consignas", ha advertido.

En este sentido, ha señalado que "todos los que han votado a Marine Le Pen no son fascistas" y, de hecho, "las zonas obreras en el Estado francés que votaban Partido Comunista están votando Le Pen", por lo que "la izquierda le tiene que dar una pensada a eso". "No es que de repente se hayan hecho fascistas, es que están buscando a alguien que ponga orden en lo que la gente percibe como un auténtico desorden", ha manifestado.