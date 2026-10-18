PACMA exige incluir a perros de caza en la Ley de Bienestar y cree que el Gobierno ha sido "terrible" para los animales

Decenas de personas se concentran en San Sebastián y Bilbao para reclamar la inclusión de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este domingo en San Sebastián y Bilbao para reclamar la inclusión de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal y en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos, convocados por PACMA, formación que ha lamentado que el "gobierno progresista" ha sido "terrible" para los animales.

El partido animalista ha realizado este mediodía protestas bajo el lema 'Perros de caza: ¡incluidos en la ley ya!' en una docena de ciudades del Estado, entre ellas San Sebastián y Bilbao.

En la desarrollada en los jardines de Alderdi Eder de la capital guipuzcoana, el secretario de la Junta Directiva de PACMA y coordinador provincial en Gipuzkoa, Asier Esparza, ha lamentado que la Ley de Bienestar Animal ha dejado "fuera" a los perros de caza a través de una enmienda del PSOE porque "se rindió directamente ante el lobby".

Esparza, candidato de la formación a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre, ha reivindicado que los perros de caza y de otros tipos "vuelvan a la ley de protección animal, de la que nunca deberían haber sido excluidos".

El representante del PACMA ha denunciado que el PSOE "no lo ha hecho nada bien absolutamente" con los animales y el "gobierno progresista", tanto antes con Podemos como después con Sumar, "ha sido terrible" en este ámbito. "Hemos retrocedido más de 10 años", ha criticado.

Por ello y frente a "la consigna de 'viene la derecha o la ultraderecha'", ha advertido de que, para los animales, "no hay absolutamente ninguna diferencia".

Esparza ha lamentado que el PACMA ha sido el único partido que ha entendido que la política no se puede "hacer a trozos" y no se debe "estar hablando de políticas para animales, de políticas para personas, de políticas para medio ambiente de forma absolutamente separada" porque "todo está absolutamente interconectado".

Durante la concentración, se ha guardado también un minuto de silencio en el que han recordado a los "tantísimos perros que mueren cada día en las rehalas", que "viven en pabellones con un calor intensísimo debajo de tejavanas de chapa a 40 grados al sol".