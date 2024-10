Parlamento Vasco pide al Gobierno que coordine con las instituciones vascas la puesta en marcha de un impuesto turístico

Sumar lleva a la Cámara este debate y pide que pueda ser "gestionado y recaudado por los ayuntamientos y alivie las cargas" en los municipios

El Parlamento Vasco ha defendido este jueves la implantación en Euskadi de una "contribución a las estancias turísticas" como "medida eficaz para impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector turístico y hacer frente a los gastos adicionales que el turismo genera a los territorios y a los municipios" y ha pedido al Gobierno Vasco que impulse este impuesto "en coordinación con el resto de instituciones vascas".

Sumar ha llevado al pleno de la Cámara vasca una proposición no de ley sobre la implantación de la conocida como 'tasa turística' en los municipios "donde sea necesaria".

El pasado mes de septiembre, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, anunció en el Parlamento Vasco que en un plazo de 6 meses, quiere presentar una propuesta consensuada con el Departamento de Hacienda y Finanzas, para impulsar esta legislatura un "tributo a las estancias turísticas".

La iniciativa de Sumar ha sido rechazada y el texto aprobado por la Cámara vasca ha sido el presentado por los grupos en el Gobierno --PNV y PSE-- que ha recibido la abstención de EH Bildu y Sumar, y el voto en contra de PP y Vox.

En el texto aprobado, el Parlamento Vasco considera "positiva y necesaria la implantación en Euskadi de una contribución a las estancias turísticas, como medida eficaz para impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector turístico y hacer frente a los gastos adicionales que el turismo genera a los territorios y a los municipios".

En este sentido, insta al Gobierno Vasco a "impulsar, en coordinación con el resto de instituciones vascas, la implementación de una tasa con el objetivo de gravar las estancias a los viajeros y viajeras que se hospedan en los establecimientos turísticos de Euskadi y fomentar la competitividad y sostenibilidad del sector".

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha mostrado su "alegría por el cambio de posición del Gobierno Vasco" respecto a esta tasa, pero ha advertido de que "no les vale un impuesto de cualquier manera" porque cree que debe servir para que "los gastos que genera el turismo no recaigan una vez más en las espaldas de la clase trabajadora; que no recaigan los vecinos de los barrios populares que no reciben ni de lejos los supuestos beneficios de ese incremento del turismo que vivimos en Euskadi".

Tras defender la necesidad de definir un modelo "claro y específico", ha afirmado que "el turismo genera unos ingresos que son para unos más que para otros, y también genera unos gastos en relación a los servicios que prestan las localidades" por lo que cree que "este impuesto puede suponer un respaldo importante para las localidades" vascas. "Los ingresos son para una minoría y los gastos están siendo sufragados por una mayoría", ha señalado.

Para Hernández, "es el momento de poner en marcha este impuesto, pero cree necesario definirlo" y ha rechazado la defensa que hacen los grupos en el Gobierno --PNV y PSE-- de que la nueva tasa esté dirigida a "impulsar la competitividad del sector". "Proponemos un impuesto que pueda ser gestionado y recaudado por los ayuntamientos para que se puedan utilizar esos recursos para rebajar la carga que soporta la ciudadanía que se ve aumentada por los gastos que genera ese turismo", ha insistido.

La parlamentaria del PNV Lorea Bilbao ha subrayado que "es importante alcanzar un consenso en ese asunto, y cree que se debe trabajar de una manera profunda" y ha defendido que para el PNV "es imprescindible que el dinero recaudado mediante el impuesto sirva para que viva mejor la ciudadanía local".

Además, tras el compromiso del consejero de presentar la propuesta en seis meses, se ha mostrado sorprendida por la iniciativa y ha subrayado que su grupo también cree que esta legislatura "es el momento" de este tributo. "Dejemos trabajar al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y estemos preparadas para, en el debate que corresponda, echar una mano. Necesitamos consenso también en este tema", ha reiterado.

La parlamentaria de EH Bildu Itziar Murua cree que este debate sobre la tasa turística debería ser "más amplio" y abordar "el modelo turístico" porque ha señalado que el turismo "crea una gran riqueza, pero al mismo tiempo provoca daños en la vida de las personas que viven en esos lugares como el aumento del precio de la vivienda o el colapso de los lugares de ocio".

Murua ha defendido la puesta en marcha de una tasa "local y progresiva", ya que cree que debe servir para "sufragar los gastos y necesidades que genera el turismo" porque "las ciudades y los pueblos turísticos se ven obligados a aumentar sus servicios, lo que genera gastos adicionales" y ha abogado por que la gestión del impuesto se haga desde los ayuntamientos para que el turismo sea "más sostenible". "Puede ser una herramienta para devolver a la sociedad", ha defendido.

La parlamentaria del PSE Aroa Jilete ha defendido que "este debate está prácticamente superado por la propia comparecencia parlamentaria del consejero, porque la iniciativa pide impulsar la puesta en marcha de la conocida tasa turística, cuestión que ya está recogida en el propio acuerdo de gobierno" y ha precisado que se está trabajando en un "impuesto a las estancias turísticas, no de una tasa".

Jilete ha defendido que "es innegable que el compromiso del PSE" y cree que no hay "ni contradicciones ni excusas" porque los socialistas consideran que "es el momento idóneo para hacer esta propuesta e implantar este impuesto a las estancias turísticas". "En ningún caso se trata ni de frenar al turismo ni tampoco de detraer turismo como algunos confunden; se trata de anticiparnos y de poner soluciones a las externalidades negativas que el turismo pueda generar en la sociedad", ha resaltado.

La parlamentaria del PP Ainhoa Domaica ha rechazado que la implantación de la tasa turística sea "necesaria y positiva" y ha considerado "curioso el cambio de opinión del PNV y el PSE en esta legislatura, incluyendo esta cuestión en su pacto de gobierno". "El PNV va dando tumbos y va cambiando de opinión según interesan los acuerdos políticos", ha criticado.

Para Domaica, "la pretensión del Gobierno vasco es implantar una tasa turística sin ningún consenso" y cree que el Ejecutivo "solo quiere recaudar más, seguir tocando el bolsillo de los ciudadanos vascos". Según ha explicado, el PP defiende "la autonomía local, que dejen a los ayuntamientos decidir si necesitan esa tasa turística".

