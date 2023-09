La película 'Bâtiment 5 / Les Indésirables' gana el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country

SAN SEBASTIÁN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película 'Bâtiment 5 / Les Indésirables' (Los indeseables), dirigida por Ladj Ly, se ha alzado con el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country, que reconoce el filme que mejor refleja "los valores de la sostenibilidad y solidaridad como emblemas principales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa la Agenda 2030 en Naciones Unidas". El premio está dotado con 20.000 euros destinados al productor mayoritario del largometraje.

El galardón, que ha sido dado a conocer este jueves, ha sido otorgado por un jurado compuesto por las actrices Greta Fernández y Loreto Mauleón y por el director de Innovación Social del Gobierno Vasco, Asier Aranbarri.

Los tres han acudido a la entrega del premio, que ha tenido lugar en el Prisma de Tabakalera, en San Sebastián, donde también han estado Ladj Ly y los productores de su película, así como el secretario general de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández, y el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

La película ha recibido el premio "por ser la película que mejor refleja las desigualdades económicas y sociales existentes aún hoy en día en el seno de Europa". "Además, cuenta con una serie de actuaciones brillantes que permiten entrar en las historias personales de forma realista y veraz", según explica en el acta del jurado.

'Bâtiment 5 / Les Indésirables', que clausura la sección Perlak, se ha impuesto a los otros cinco títulos que competían por el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country: 'All Dirt Roads Taste of Salt', de Raven Jackson, y 'The Royal Hotel', de Kitty Green, ambas de la Sección Oficial; y otras tres de Perlak: 'Aku wa Sonzai Shinai', de Ryusuke Hamaguchi; 'Io Capitano', dirigida por Matteo Garrone; y 'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer.