Pirotecnia Vulcano de Madrid protagoniza los fuegos artificiales de este martes en la Aste Ngusia de Bilbao

Fuegos artificiales de Supernova Pirotecnia, de Uruguay - EUROPA PRESS

BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pirotecnia Vulcano de Madrid protagonizará este martes, a las 22.30 horas, los fuegos artificiales de la cuarta jornada de Aste Nagusia de Bilbao.

Vulcano es uno de los 'grandes referentes' de los certámenes internacionales. Fue fundada en la década de los ochenta por el valenciano José Luis Giménez Privado, y sus trabajos combinan "la tradición innovación tecnológica" en sus diseños. Ha sido ganador de importantes galardones internacionales, incluido el XXVII Premio Villa de Bilbao en 2017.

La actuación de Vulcano ha sido precedida por la de la compañía gallega Pirotecnia Xaraiva, la alemana Tof Feuerwerk y la uruguaya Supernova Pirotecnia.

El miércoles 26 de agosto competirá la compañía Di Matteo Fireworks, de Italia; el jueves 27 lo hará la Pirotecnia Reyes, de México, y el viernes 28 de agosto cerrará el concurso Máxima Fireworks, de Italia. El sábado, ya como exhibición, pondrá punto y final a los fuegos de esta edición de Aste Nagusia la pirotecnia Valacea, de Álava.

Todas ellas competirán por hacerse con los premios del Público y del Jurado del concurso de fuegos. Las votaciones populares podrán hacerse a través de la aplicación oficial "Bilbao Aste Nagusia 2026" o mediante los cupones que se publicarán durante la Semana Grande en El Correo.