Plataformas a favor de la sanidad pública piden dotar de "contenido" al Pacto Vasco de Salud y dar "soluciones ya"

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Plataformas a favor de la Sanidad Pública han exigido que se dote de "contenido" al Pacto Vasco de Salud, porque "los pactos están bien" pero se requieren "soluciones ya" y que "no se privatice más".

En declaraciones a los medios Kontxi Rebollo, miembro de Osasun Publikoa Defendatu (OPA), y Javier Arana, de la plataforma de Tolosa, han señalado que con este Pacto se intenta "tranquilizar" a la población, pero "lo importante es qué contenido va a tener ese pacto".

En este sentido, han subrayado que "lo fundamental no es hacer un pacto sino el contenido" y ver "si se van a parar las privatizaciones, si la política de personal va a ser realmente la que Osakidetza necesita y si la atención primaria se va a potenciar", puesto que eso es lo que "siente que se necesita la población".

En este sentido, han señalado para la ciudadanía "la calidad de la atención" prestada desde Osakidetza, "no era la que ellos estaban solicitando y mereciendo" y, a su juicio, "eso es realmente el meollo de la cuestión".

Preguntados por el hecho de que el Gobierno Vasco haya anunciado este miércoles la posibilidad de que haya reuniones bilaterales con las plataformas para trasladar sus reivindicaciones al Pacto Vasco de Salud, han señalado desconocer tal anuncio.

En todo caso, han manifestado su deseo de "estar y decir que es lo que pensamos, cuál es nuestro diagnóstico y cuáles son nuestros primeros intereses", que pasan por un "buen funcionamiento de la asistencia primaria, de los ambulatorios", porque ahora "no se estén empleando los medios suficientes".

"Tenemos que tener médicos en todos los PAC", han subrayado, para añadir que "tienen que dar ya una solución para que haya médicos en todos los pueblos". "No pueden esperar a llegar a acuerdo con las empresas", han incidido.

Además, han defendido que, si estas plataformas existen, es porque "la gente no está de acuerdo, está sufriendo de sus propias carnes" los problemas de falta de "médicos, de pediatras, de psicólogos" y "eso no puede ser". "Los pactos están bien, pero depende para qué y la realidad es que tienen que dar ya soluciones", han reiterado, para incidir, finalmente, en que "no privaticen más, y que lo que han privatizado, poco a poco, vuelva a sistema público".