PNV afirma que a Euskadi no le pueden representar los partidos estatales ni EH Bildu, a la que "le gustaba" la URSS

Agirregoitia asegura que dirán "no a la extrema derecha en Euskadi, en Madrid y en Bruselas"



BILBAO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que las próximas elecciones europeas "son tan vascas" como las autonómicas que se celebraron el pasado 21 de abril y ha aseverado que "no da lo mismo" quién represente a Euskadi en la UE. Por ello, ha advertido de que los intereses de los vascos no pueden dejarse "en manos de los grandes partidos estatales a los que Euskadi les queda muy lejos" o en quien "hasta ayer era antieuropeo y le gustaba más la Unión Soviética que la Unión Europea", en alusión a EH Bildu.

Por su parte, la cabeza de lista del PNV a la Eurocámara, Oihane Agirregoitia, ha asegurado que dirán "no a la extrema derecha en Euskadi, en Madrid y en Bruselas", durante un mitin celebrado en Santurzi (Bizkaia) en el primer día de la campaña a los comicios del 9 de junio, en el que también ha participado el candidato a lehendakari, Imanol Pradales.

Durante su intervención, Ortuzar ha querido lanzar un mensaje "a favor de una Europa más fuerte y unida políticamente, más abierta y con más pujanza económica para hacer frente a dos tipos de amenazas que son las que tiene frente a sí el Continente europeo".

Por un lado, ha advertido de "la pelea geoestratégica que hay hoy entre China y Estados Unidos por ver quién lidera el mundo", en la que los europeos corren el riesgo de quedarse "como peones de uno o del otro".

En segundo lugar, ha alertado de "la amenaza interna, la que suponen esas fuerzas populistas de extrema derecha y de extrema izquierda que quieren hacer descarrilar a Europa desde dentro, los que quieren limitar el desarrollo de Europa, los que quieren cerrar su puertas, los que no quieren construir una gran casa común, sino que quieren seguir en su chiringuito estatal, a menudo en manos de gentes poco recomendables y cuasi autócratas".

"Todo eso se dilucida el 9 de junio. Y a Euskadi no le da igual quién gane. A Euskadi no le da igual quién le represente, quién defienda sus intereses en Bruselas. No es lo mismo una Europa abierta y pujante que una Europa cerrada y débil. Para Euskadi no es lo mismo", ha asegurado.

Según ha subrayado, de Europa "va a venir crecimiento económico, empleo y bienestar" para Euskadi. "No es lo mismo que los intereses de Euskadi los defienda un partido como el PNV y una persona como Oihane Agirregoti, que tienen claras cuáles son las prioridades y lo mejor para esta sociedad, o que nuestros intereses queden en manos de los grandes partidos estatales a los que Euskadi les queda muy lejos", ha indicado.

También se ha referido, sin nombrarlo, a EH Bildu, para afirmar que "hasta ayer era antieuropeo y ahora no se atreve a decirlo, pero les gustaba más la Unión Soviética que la Unión Europea". "Esos tampoco nos pueden representar", ha remarcado.

Andoni Ortuzar ha citado el eslogan de campaña del PNV 'Indar berria Europan-Tu voz importa', para apuntar que "claro que importa la voz de vascas y vascos en estas elecciones" porque "son tan vascas" como las autonómicas que se celebraron el pasado 21 abril. "Tenemos que ir a votar como fuimos entonces y votar PNV, votar Oihane, un voto que no va a defraudar, que va a estar con Euskadi y para Euskadi, que va a estar con Europa y para Europa", ha manifestado.

El líder del PNV ha resaltado que Agirregoitia forma parte de esa renovación generacional del partido, y ha explicado que "el secreto" de los jeltzales es "la estabilidad en la renovación y renovación con estabilidad", con "personas capaces y compromiso total con este país".

"A Oihane Agirregoitia hay que sentarla en Bruselas, hay que llevarla a Estrasburgo. Va a ser la que mejor defienda los intereses vascos allí. Va a ser quien nos garantice que la voz vasca importa en Europa, que es una voz que se escucha, a la que se hace caso en Europa. Oihane, la voz vasca en Europa. ¡Vota PNV!", ha concluido.

"NO A LA EXTREMA DERECHA"

La cabeza de lista del PNV a las elecciones europeas, Oihane Agirregoitia, que ha intervenido antes que Ortuzar, ha aplaudido que Sandro Gozi, candidato a la presidencia de la Comisión Europea de Renew Europa Now --en el que se integra el PNV--, fuera ayer contundente al asegurar que "no a la extrema derecha".

Fue en el 'debate a cinco' en el que también participó la candidata del Partido Popular Europeo (PPE), Ursula Von der Leyen, actual presidenta de la Eurocámara, que ayer volvió a "abrir la puerta a pactar con la extrema derecha" de Giorgia Meloni, primera ministra italiana.

La cabeza de lista del PNV ha asegurado que su partido siempre dirá "no a la extrema derecha" y, en este sentido, ha rechazado que pueda haber "niveles ni jerarquías". "En Euskadi, en Madrid y en Bruselas, nos tendrán enfrente", ha insistido.

Agirregoitia ha puesto en valor en Santurtzi la "espectacular transformación" que la Margen Izquierda del Nervión ha vivido en las últimas décadas, y ha lamentado que los Fondos Europeos "no estén llegando al tejido productivo" y no estén "sirviendo para transformar".

También ha reafirmado su compromiso con los arrantzales y se ha comprometido a trabajar para "simplificar la burocracia de los programas de pesca europeos".