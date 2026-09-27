El PNV entierra una cápsula del tiempo en el 'Alderdi Eguna' como símbolo de compromiso con el futuro de Euskadi

Elene Bilbao y Aitor Esteban - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, y Elene Bilbao (miembro de EGI, las juventudes 'jeltzales') han enterrado este domingo, durante la celebración del 50º aniversario del 'Alderdi Eguna, una cápsula del tiempo con una ikurriña, un periódico del día y un mensaje dirigido a quienes celebren el 100º 'Día del Partido' del PNV, en un simbólico acto de "compromiso" del partido 'jeltzale' con el futuro de Euskadi

Este acto dirigido a las futuras generaciones se ha llevado a cabo en las campas de Foronda (Álava), donde la formación 'jeltzale' celebra cada año el 'Alderdi Eguna'.

Esteban ha afirmado que el mensaje depositado en la cápsula enterrada en Foronda "no es solo una carta", sino que constituye "un compromiso". En este sentido, ha afirmado que quienes abran esa caja dentro de 50 años "vivirán en la Euskadi que seamos capaces de construir hoy".