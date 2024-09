PNV iniciará contactos con el resto de partidos sobre el nuevo estatus a finales de septiembre o principios de octubre

Ortuzar espera "noticias" para ver "cómo se cierra bien" el Estatuto de Gernika con las competencias pendientes, también "las difíciles"



BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, iniciará a finales de septiembre o principios de octubre contactos con los máximos responsables del resto de partidos vascos para "empezar a hablar" sobre "el autogobierno del futuro", un proceso para el que, a su entender, "se dan las condiciones" aunque "con dificultades". Asimismo, espera "noticias" para ver "cómo se cierra bien" el Estatuto de Gernika, con todas las competencias pendientes, también "las difíciles".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el presidente del PNV ha anunciado que tiene previsto contactar a finales de septiembre o principios de octubre con el resto de las formaciones políticas vascas para ver "qué disposición tienen" para abordar el nuevo estatus y "cómo ven este tema en el fondo, pero también en la forma y en el calendario" y "buscar esa temperatura".

Según ha avanzado, "antes se supone que vamos a tener noticias de cómo va a ir el otro carril que es importante", el de "cómo cerramos bien y de una santa vez" el Estatuto de Gernika. "Hay prevista una Comisión bilateral y también una reunión del lehendakari con el presidente Sánchez", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado que, cuando se tenga "claro más o menos cómo va a ser ese final del actual Estatuto", es "el momento de empezar a hablar de cómo debiera de ser el nuevo estatus, el nuevo recorrido del autogobierno futuro". "Y ahí es donde creo que se dan las condiciones para que, por la política en Euskadi, pero también por la política en Madrid, con dificultades, pero se dan las condiciones para que podamos empezar a hablar de ese autogobierno del futuro", ha dicho.

De este modo, ha afirmado que le gustaría que entre septiembre y octubre se tenga "una hoja de ruta clara de cómo cerrar el Estatuto" y, en este sentido, ha recordado que "entre el PSOE y Sánchez y el PNV hay firmado un acuerdo" de investidura en el que "se tasaba en dos años el plazo para traer ya todas las competencias".

"Y todas son todas. Las que estamos pensando que son difíciles también tienen que venir", ha subrayado, advirtiendo de que "los plazos ya han avanzado" y ahora se tiene que "fijar un calendario de trabajo serio y ponerse 'buru belarri'" para que "sea una realidad".

Según ha precisado, "a partir de ahí, habrá un tiempo en el que iremos en paralelo hablando los partidos sobre el autogobierno futuro", unas conversaciones que inicialmente tiene previsto realizar "con los máximos representantes de cada formación política", aunque luego se verá "cuál es la fórmula más oportuna" para desarrollarlas.

A su entender, "se dan las condiciones, el tema está suficientemente maduro", aunque es "consciente de que hay un ruido ambiental, no tanto en Euskadi, pero sí en Madrid, que puede que esto no lo haga fácil". En todo caso, ha subrayado que "ya ha llegado el momento de coger este toro por los cuernos y tirar para adelante". "Ahora hay que dar un pasito más, y el PNV está dispuesto a hacerlo", ha insistido.

Respecto al texto que se utilizará de base, ha incidido en que "el 95% del contenido está pactado" con "una amplia base", si bien "ese 5%" donde se dan "las discrepancias" es "cualitativamente mucho mayor y más importante", el referente al "reconocimiento nacional de Euskadi, las relaciones de bilateralidad, el blindaje competencial, quién es el árbitro en caso de conflicto y cómo arbitra, cuál es la capacidad de decisión, quién tiene la capacidad de decisión final sobre el corpus y el estatus jurídico político de este país".

"Esos cuatro o cinco temas son los que vamos a tener que poner sobre la mesa, pero no será porque no tenemos cada uno ya maduras nuestras propias posiciones", ha señalado.

Preguntado por la apuesta del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de "un gran estatus" en Euskadi y Navarra, ha apuntado que en el actual estatuto de autonomía y la propia Constitución española ya se contempla "cuál puede ser la relación y de qué tipo y cómo se activa" y las instituciones vascas y navarras tienen "firmados protocolos de cooperación que pueden ir mucho más allá de lo que han ido en contenidos y en materias".

Para Ortuzar, "hay mucho margen para, desde el consenso y desde acuerdos políticos amplios, actuar sobre el autogobierno interno". Por su parte, ha dicho que, si bien para él "Navarra forma parte de la forma de entender este país", también entiende que haya navarros que "no lo vean así". "Tenemos que llegar a acuerdos políticos de amplio espectro que respeten la voluntad de la ciudadanía pero que avancen en direcciones correctas", ha añadido.

Respecto a las dificultades que pueda encontrarse un acuerdo en Euskadi en las Cortes del Estado, ha considerado que "hay una ventaja en este momento" porque, "a pesar de las dificultades, o precisamente igual por las dificultades, es que los actores políticos claves y críticos en Euskadi son los mismos que los actores políticos claves y críticos en Madrid". Por ello, ha considerado que deberían "ser capaces esos mismos actores políticos de llegar a acuerdos".

En palabras del presidente del PNV, si se están "llegando a acuerdos muy a menudo en Madrid sobre temas muy complicados, ¿por qué no vamos a llegar sobre el autogobierno vasco?"

PARALIZAR EL PROCESO

Ortuzar ha criticado que el presidente del Partido Popular vasco, Javier de Andrés, diga que "no cree que Euskadi necesita más autogobierno". "Me chirría en los oídos que algún partido político renuncie a tener más capacidad política y a poder hacer más cosas para el bien de su ciudadanía", ha señalado.

Tras indicar que él va a "hacer el esfuerzo máximo por que el PP participe en los trabajos, exprese su opinión", ha advertido de que "lo que no puede pretender el Partido Popular es paralizar un proceso, porque no le dan la representación de la ciudadanía que tiene no le permite tener ese objetivo y los demás no se lo debemos permitir tampoco".

"PALO, NO ZANAHORIA"

Por otro lado, ha vuelto a criticar que, mientras los dirigentes de EH Bildu hacen un discurso "buenista, en el que todo son buenas palabras y manos tendidas", sin embargo, la práctica política "va justo en lo contrario". "Te ponen de las buenas palabras, pero luego lo que queda registrado, lo que está firmado es palo, no es zanahoria", ha apuntado.

Por ello, ha instado a la coalición soberanita a "aclarar un poco" porque, si bien entiende que "es un partido de oposición" y tiene que "marcar la posición y el control al gobierno", no se puede "estar diciendo una cosa a la gente y luego haciendo la contraria".

Además, le ha apelado a tener "un poco menos fina la piel" ya que desde EH Bildu "zumban sin conmiseración", pero, "cuando alguien eleva la voz y les señala", se denuncia que se ha "roto el Pacto Ético".

Por su parte, se ha mostrado convencido de que este pacto "debería ser posible" ya que cree que "todos" coinciden en que "en que hay cansancio en la sociedad" respecto a determinado tipo de comportamientos.