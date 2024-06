PNV reprocha a Otxandiano su "candidatura cosmética" y afirma que solo Pradales ha presentado "un proyecto de país"

Díaz Antxustegi advierte de que Euskadi "no puede ser gobernado por quien solo aporta eslóganes vacíos" que "no aterrizan en la realidad"



VITORIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha reprochado al candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, su "candidatura cosmética y de cara a la galería" y le ha advertido de que hoy solo Imanol Pradales ha presentado un proyecto para "el futuro de un país plural y diverso". Además, ha afirmado que Euskadi "no puede ser gobernado por quien solo aporta eslóganes vacíos y frases hechas" que "sobrevuelan el Parlamento pero no aterrizan en la realidad de la ciudadanía vasca"

Durante su intervención en el pleno que investirá al nuevo lehendakari del Gobierno vasco, Díez Antxustegi, ha recordado que las últimas elecciones autonómicas abrieron "una nueva etapa en la política vasca" y cerró la anterior, liderada durante tres legislaturas por el lehendakari Iñigo Urkullu, caracterizada por la "seriedad, responsabilidad y capacidad para hacer frente a las dificultades". El parlamentario jeltzale ha aprovechado la ocasión para agradecerle haber dejado "una Euskadi mejor".

Además, ha añadido que los resultados del 21 de abril dejaron claro que el PNV ganó las elecciones y "quienes pronosticaban o deseaban que el cambio fuera ahora, se dieron de bruces con la respuesta de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca".

Díez Antxustegi ha añadido que, como consecuencia de aquella cita en las urnas, existe una composición "diversa" del Parlamento y el PNV "ha interpretado perfectamente que la sociedad debe llegar a acuerdos" y es "lo que ha hecho". "Otros, en cambio, han entrado solos y van a salir solos, porque siguen haciendo política ellos solos en un país plural y diverso", ha añadido. En este punto, ha reconocido que EH Bildu obtuvo "buenos resultados" y, por ello, ha mostrado su respeto a EH Bildu y a sus votantes.

Además, se ha mostrado convencido de que hoy, Imanol Pradales "ha demostrado que va a ser el lehendakari de todos los vascos", al presentar "un proyecto compartido, trabajado por partidos de ideologías distintas".

El portavoz parlamentario del PNV ha defendido el acuerdo de gobierno de "dos formaciones distintas", que tienen experiencia de gobierno en otras instituciones, también en Ayuntamientos y Diputaciones. "Tiene una actitud política para el acuerdo y mirada de futuro", ha agregado.

Según ha dicho, Imanol Pradales ha presentado "un proyecto de futuro para este país" que "fomentará las fortalezas y reconocerá también los problemas" desde una "visión plural, porque Euskadi es un país plural, formado por personas diferentes".

Además, ha destacado su voluntad de trabajar por la cooperación y colaboración con las empresas y también con el tercer sector, y su apuesta por "la estabilidad". "Este país necesita estabilidad e Imanol Pradales hace una apuesta por la estabilidad económica y social", ha apuntado.

Ha advertido de que Euskadi está "rodeada de inestabilidad" y ha llamado a los grupos políticos a garantizar la estabilidad, "también aquí y no solo en las instituciones de España".

También ha destacado que el programa aporta "medidas concretas" porque Euskadi "no puede permitirse el lujo de ser gobernado por quien solo aporta eslóganes vacíos, frases hechas o conceptos filosóficos, académicos, casi intelectuales, que pueden sonar muy bien, que sobrevuelan por encima de este Parlamento, pero que no aterrizan en la realidad de la ciudadanía vasca".

A su juicio, este jueves, en el Parlamento, se han presentado "dos modelos muy diferentes". "Por un lado hemos presenciado a Imanol Pradales presentando un proyecto para el futuro de este país, un proyecto compartido, un proyecto concreto, un proyecto ambicioso, sobre la base de un diagnóstico, pero un proyecto que pretende avanzar en bienestar y, por otra parte, hemos escuchado un discurso, un discurso que no nace y termina hoy, un discurso efímero, para la galería, pero no para solucionar los problemas de este país", ha explicado.

Según ha insistido, el Gobierno integrado por el PNV y el PSE-EE, que "va a ser liderado por Imanol Pradales, nace del acuerdo entre dos partidos muy diferentes". "Lo decía ayer el señor Andueza. Ni ellos van a ser abertzales, ni nosotros vamos a ser socialistas. Somos dos partidos diferentes, de ideologías diferentes, de tradiciones políticas diferentes", ha señalado.

Además, ha añadido, es un Ejecutivo que "va a tender la mano, a escuchar y a hacer del acuerdo una forma de hacer política para mejorar y avanzar". "Quien quiera un acuerdo para cambiar de rumbo, quien quiera un acuerdo para retroceder, o quien quiera un acuerdo para que el Gobierno se adhiera a las posiciones de la oposición, se está equivocando", ha avisado, a la vez que ha reiterado que el nuevo Gobierno es "estable, tiende la mano y va a escuchar y va a buscar puntos de encuentro con diferentes".

LEGITIMIDAD

Por otra parte, ha reconocido a Pello Otxandiano "toda la legitimidad" para presentarse cono candidato a lehendakari, pero le ha censurado que su discurso haya dejado "más preguntas que respuestas". Además, le ha reprochado que asegurara que iba a decidir si se presentaba o no "tras ver lo que hacían los demás". "Como siempre, deja usted la responsabilidad sobre los demás y no la asumen"

Además, le ha reprochado que, respecto al PNV, "unos días dicen que quieren un acuerdo" porque es del "bloque progresista" y al día siguiente "viene usted aquí a hacer un discurso llamándonos neoliberales y diciendo que hay que echarnos poco menos porque somos un enemigo de lo público".

También ha emplazado a Otxandiano a responder si la suya es "una candidatura cosmética, de cara a la galería" o "está realmente esperando recibir el apoyo de esta Cámara". Además, ha ironizado al preguntar si esperaba recibir el apoyo de alguno de los dos socios del futuro gobierno, tras incumplir su acuerdo, o los votos de Sumar, PP y Vox.

"Su candidatura es una candidatura cosmética, para la galería, pensando en los medios de comunicación, en estrategia política, en interés electoral, sobrevolando y sin aterrizar en los problemas reales de la gente. Es la forma de hacer política desde la cosmética", ha acusado.

En su opinión, Pello Otxandiano se ha presentado como candidato "no para debatir sobre un proyecto para este país", sino para "rebatir, con un extenso diagnóstico, el proyecto de los demás, primero lo que ha habido hasta ahora y, después, preventivamente".

"Usted no ha presentado ningún proyecto en esta Cámara. Concreción, no ha habido. Lo que ha venido a decirnos es que el único candidato que cuenta con el apoyo de esta Cámara, o que hoy va a contar con el apoyo de esta Cámara, a su juicio, no es el idóneo para serlo", ha manifestado.

Díez Antxustegi ha censurado a EH Bildu que se les haya "olvidado explicar su proyecto" y le ha advertido de que "han conseguido lo contrario a los que buscaban, demostrar que hay dos modelos de país, para responder a los retos de este país". "Lo único que han demostrado es que para sacar este país adelante, para responder a los retos de este país, solo hay un único y firme proyecto", ha apuntado.

Según el parlamentario jeltzale, hoy se debía "ofrecer un proyecto de futuro a este país" y EH Bildu no lo ha hecho. "Tengo que decir sinceramente que hoy señor Otxandiano no ha presentado un proyecto de país e Imanol Pradales sí que nos lo ha presentado: un proyecto compartido con gran ambición", ha dicho.

Díez Antxustegi ha concluido su intervención haciendo un llamamiento a la buena política, "que se prestigia desde el Gobierno y desde la oposición".