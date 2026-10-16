La Policía Local de Barakaldo incorpora un velocímetro portátil para controlar los patinetes

Los concejales Ángel Madrazo y Alba Delgado junto al dispositivo adquirido por la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Barakaldo ha incorporado un velocímetro portátil homologado para realizar inspecciones a los vehículos de movilidad personal que permitirá llevar a cabo controles de velocidad y comprobar si cumplen con los requisitos técnicos establecidos.

La medida se pone ne marcha tras la entrada en vigor de la modificación del reglamento de circulación el pasado 1 de octubre, según ha informado el Ayuntamiento de esta localidad vizcaína.

La concejala del Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado, ha destacado que los patinetes "son cada vez más comunes" y ha subrayado que el aumento de su uso en los desplazamientos urbanos "ha de ser compatible con la seguridad" de los peatones.

Por ello, la Policía Local ha adquirido un sistema de medición de velocidad para vehículos de movilidad personal. Según ha explicado el concejal de Seguridad, Ángel Madrazo, "con esta herramienta los agentes podrán llevar a cabo de forma más eficaz los controles de vehículos de movilidad personal".

El dispositivo, conectado a una Tablet y a una impresora, expide un certificado en el que queda registrada la velocidad máxima que puede alcanzar el vehículo de movilidad personal. Tras las comprobaciones y en caso de que se constate que el vehículo ha sido manipulado, los agentes procederán a la inmovilización.

Este velocímetro cuenta con la homologación al igual que los utilizados en las estaciones de Inspección Técnicas de Vehículos (ITV). Cuando se detecten infracciones, los agentes, además de la propuesta de sanción, entregarán al conductor un certificado de calibración del aparato.

Madrazo ha destacado la importancia de llevar a cabo controles a este tipo de vehículos debido al riesgo que suponen los patinetes "a altas velocidades", sobre todo cuando, "incumpliendo la normativa, circulen por aceras o lugares no permitidos".

El edil ha señalado que "es necesario incidir en las obligaciones legales en su uso, más si cabe con la entrada del nuevo decreto el pasado 1 de octubre, en el que se reafirma la prohibición de la circulación por aceras y zonas peatonales, así como por autovías, autopistas, travesías, vías y túneles interurbanos".

Según ha señalado, la adquisición de este tipo de aparatos "es novedosa" entre las policías locales ya que en Bizkaia no le consta que disponga del mismo ningún otro municipio. El dispositivo "es de fácil transporte debido a su peso y a sus dimensiones, lo que permitirá llevar a cabo controles con rapidez en distintos lugares de Barakaldo", ha valorado.