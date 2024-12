Pradales llama a la sociedad vasca a "combatir la indefensión" de personas que "se sienten solas y no quieren estarlo"

El lehendakari visita en Bilbao betiON, servicio de atención telefónica permanente en el domicilio que alcanza casi los 80.000 usuarios

BILBAO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca a ayudar al Gobierno Vasco a "combatir la indefensión" de las personas que "viven solas, se sienten solas y no quieren estar solas" porque "cuidar a quien lo necesita es "una responsabilidad compartida".

Pradales, acompañado de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha visitado este martes las instalaciones centrales del servicio de teleasistencia público de Euskadi betiON, que, según las previsiones del Gobierno Vasco, superará los 80.000 usuarios en las próximas semanas. Se trata de un servicio de atención telefónica permanente en el domicilio, las 24 horas del día y todos los días del año, atendido por personas específicamente preparadas para dar respuesta adecuada a situaciones de emergencia o necesidad social.

En su intervención, Pradales, tras señalar que "envejecer es ley de vida", ha dicho que en el Gobierno Vasco creen que, "después de toda una vida no estamos condenados a vivir con una sensación de soledad y con el vértigo que produce pensar que si nos pasa algo y estamos solos en casa nadie se va a enterar".

En ese sentido, ha destacado que la puesta en marcha del servicio betiON hace 13 años "contribuyó a que nadie se sintiera indefenso cuando estaba solo en casa", ofreciendo "la tranquilidad de saber que al otro lado, pulsando un simple botón, tenemos a una persona que nos va a ayudar ante una emergencia". "Tecnología, al final, al servicio de las personas", ha remarcado, para asegurar que no se le ocurre "mejor servicio social, más cercano y más necesario que el que betiON presta a 80.000 personas" en la Comunidad Autónoma vasca.

El lehendakari ha destacado que betiON ofrece "una atención personalizada que permite adaptar el servicio a necesidades particulares". Según ha apuntado, "ha ido evolucionando y se ajustan las prestaciones y la tecnología durante la etapa de envejecimiento según el estado de salud avanza y la situación social de cada persona es una u otra".

Pradales ha indicado que los datos muestran la importancia de este servicio de teleasistencia personalizado, "con más de 1.300 emergencias o alarmas recibidas cada día y más de 3.000 llamadas realizadas cada día de manera proactiva para conocer la situación de las personas sin que éstas llamen".

Además, ha destacado que "las personas que se caen en casa sin necesidad de intervención sanitaria son atendidas en un tiempo promedio de 24 minutos" y que se producen 1.400 intervenciones al mes, lo que implica "movilizar a mucha gente" para prestar un servicio que "se valora muy positivamente, con 4,3 puntos sobre 5".

Sin embargo, ha valorado que "no es suficiente" y ha explicado que el objetivo de su Ejecutivo es "acompañar aún mejor a aquellas personas que viven solas, que se sienten solas y que no quieren estar solas". Por eso, ha dicho que implementarán "un programa específico contra la soledad no deseada en todas las etapas de la vida, desde una perspectiva de una comunidad que cuida, que nos cuida".

Y lo harán, según ha apuntado, en colaboración "con ayuntamientos, diputaciones forales, el tercer sector social, de la comunidad, de las familias y de las personas, con una mirada que tiene que ser siempre integral, amplia y global".

En ese sentido, ha asegurado que no se parte de cero porque, "afortunadamente, ya hay algunos precedentes e iniciativas en Euskadi", porque "ya hay instituciones públicas que están trabajando y han dado algún paso y ese marco de referencia lo vamos a tener muy en cuenta cuando despleguemos desde el Gobierno Vasco esta estrategia en contra de la soledad no deseada".

Según ha dicho, abordarán la soledad no deseada desde una doble vertiente. Primero, ha precisado, "con carácter general, con el objetivo de sensibilizar a la población vasca ante este fenómeno" porque "reforzar la capacidad de las personas para crear y mantener relaciones interpersonales es muy importante".

"Tenemos que ser conscientes de que hay personas en Euskadi que viven solas, que se sienten solas y que no quieren estar solas. Por lo tanto, el conjunto de la sociedad vasca y de la población de Euskadi tiene que ayudarnos a combatir esta situación de indefensión en la que se sienten muchas personas", ha remarcado.

La segunda vertiente, ha precisado, está orientada a "las personas en riesgo, en situación o con sentimientos de soledad no deseada" porque "tenemos que cuidar a quien lo necesita, es nuestra responsabilidad y es una responsabilidad compartida y del conjunto de la comunidad vasca".

El lehendakari ha recorrido las instalaciones y ha realizado una llamada a una usuaria que este martes cumplía 99 años, a la que ha felicitado y preguntado si estaba contenta con el servicio que presta betiON.

TELEASISTENCIA PROACTIVA

Por su parte, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha destacado que betiON, además de ser uno de los proyectos "tractores de la estrategia vasca con las personas mayores", es "una de las herramientas más poderosas para facilitar, entre todos, una teleasistencia cada vez más predictiva, proactiva y avanzada".

Tras señalar que "el deseo de gran parte de las personas mayores es seguir viviendo en sus hogares", Melgosa ha dicho que "la medallita roja es mucho más que una alarma para cuando se produce una caída", porque betiON "ha desarrollado una teleasistencia predictiva avanzada, sirve para que nos podamos valer de las tecnologías del bienestar para el cuidado en el hogar y ayuda a prevenir la pérdida de autonomía".

Melgosa ha señalado el servicio vasco de teleasistencia, que cuenta con más de 200 profesionales repartidos en los cuatro centros de trabajo existentes en Aretxabaleta, Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, es "un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar y facilitar los cuidados aportando seguridad y, muy importante, calor humano".

"Es un trato cercano y amable por parte del equipo de las teleoperadoras que en ocasiones, tristemente, es el único contacto y la única conversación que tienen estas personas durante el resto del día", ha añadido.

Respecto al perfil de las personas usuarias de betiON, ha destacado que el 75% son mujeres y el 76% mayores que 80 años, con un tiempo promedio de estancia en el servicio de 6 años.

Además, según datos del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, betiON tiene distribuidos aparatos complementarios a la propia medalla, como detectores de humo y fuego, de gas, de caídas y de movilidad, entre otros, hasta un total de 13.150 dispositivos, el 67% detectores de humo y fuego que alertan con sonido del riesgo en el propio domicilio y que emiten también una llamada de alerta al centro de llamadas de betiON. Cada mes se emiten 96.000 llamadas y cada día se atienden más de 230 intervenciones técnicas en los domicilios.

Cada mes se producen en el servicio un promedio de 1.200 nuevas altas y se producen de media 800 bajas. Cada persona usuaria, en el momento de su alta en el servicio, recibe la visita de una trabajadora social que evalúa su situación social, su entorno socio-familiar y sus necesidades. A partir de ahí, elabora una propuesta de intervención y propone una serie de apoyos, tanto a nivel tecnológico como de apoyo humano.