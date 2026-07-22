Los precios industriales vascos disminuyeron en junio respecto a abril y suben un 4,2% en un año

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BILBAO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales de Euskadi han disminuido un 1,2 % en el mes de junio de 2026 en relación con el mes anterior y la tasa interanual de junio, que recoge la variación de los precios industriales en los últimos doce meses, ha registrado un aumento del 4,2 %, según los datos aportados por Eustat.

Los sectores que han registrado el aumento más significativo en sus precios en relación con el mes anterior han sido Energía eléctrica, gas y vapor, con un aumento del 3,7%, seguido de la Industria de la madera, papel y artes gráficas, con un 1,8%. En sentido contrario, el sector que ha experimentado un mayor descenso intermensual en sus precios, ha sido Coquerías y refino de petróleo, donde se ha producido un descenso del 12,1%.

Siguiendo la clasificación de bienes por destino económico, respecto a mayo de 2026, el único ascenso se ha producido en los Bienes intermedios, donde los precios han aumentado un 0,8%. Los precios de la Energía han registrado un descenso intermensual del 7,6%. Los Bienes de equipo y los Bienes de consumo, ambos, han descendido un 0,3%. Estos últimos se debe a la subida del 0,5% en los bienes de consumo duradero y la reducción del mismo porcentaje en los bienes de consumo no duradero.

EVOLUCIÓN INTERANUAL

En términos interanuales, junio de 2026 sobre junio de 2025, las mayores subidas de los precios han tenido lugar en las ramas de Coquerías y refino de petróleo, con un 21,3% de aumento, y en Industria química, con un 14,8%. En sentido contrario, los precios de la rama Industria de la madera, papel y artes gráficas han experimentado un descenso de 3,9% y los de Industria de la alimentación, bebidas y tabaco lo han hecho un 3,2%.

La variación en términos interanuales de los precios de los grandes grupos de bienes por destino económico ha sido positiva en la Energía, donde se ha observado un aumento del 17,1%, en los Bienes de equipo, que han registrado una subida de un 3,0%, y en los Bienes intermedios, con un ascenso del 2,1%.

Los precios de los Bienes de consumo, en cambio, han caído un 3,0%, explicado por la disminución de precios del 4,2% en los Bienes de consumo no duradero y el ascenso del 2,2% en los Bienes de consumo duradero.