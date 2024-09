PSE, PP, PNV y Elkarrekin emiten una declaración con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual

Reafirman su firme compromiso con la igualdad plena y efectiva



VITORIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSE, PP, PNV y Elkarrekin en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han emitido una declaración con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, en la que denuncian esta "esclavitud moderna que utiliza a las personas más vulnerables como simple mercancía, violando de forma flagrante los derechos humanos".

El texto indica que la normativa internacional obliga a los poderes públicos a combatirlas desde un enfoque integral y multidisciplinar, mediante actuaciones preventivas, sancionadoras, asistenciales y reparadoras que garanticen la atención, asistencia, protección y recuperación de sus víctimas. Todo ello, desde una perspectiva de derechos humanos que involucre a toda la sociedad en su conjunto, y, especialmente, a los poderes públicos, a las organizaciones especializadas en la materia y, por ende, a toda la sociedad en general.

La declaración expone que la dimensión mundial y trasnacional de la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual, así como el incremento de la detección y el aumento del número de víctimas de trata, quedan reflejados en el Informe Global de Trata de Personas 2022, elaborado por la de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Este informe confirma que la explotación sexual continúa siendo uno de los principales fines de la trata (suponiendo el 38,7% de los casos identificados) y, asimismo, refleja que el 60% de las más de 51.000 víctimas registradas a nivel global son mujeres y niñas, que, a su vez, constituyen el 91% de las víctimas de explotación sexual. A ello se une frecuentemente la discriminación interseccional que sitúa a las mujeres y niñas migrantes víctimas de trata en situación de especial vulnerabilidad.

Además, han expuesto que "situaciones de extrema gravedad que pueden surgir a nivel nacional o internacional, los múltiples conflictos armados y políticos, flagrantes vulneraciones de derechos humanos especialmente hacia las mujeres, las sucesivas crisis económicas y las consecuencias del cambio climático producen intensos movimientos migratorios".

"Unos movimientos que ponen de manifiesto la necesidad de contar con instrumentos que doten a las instituciones publicas de las herramientas necesarias para posibilitar una acción rápida, eficaz y coordinada en beneficio de aquellas personas, especialmente mujeres, niñas y niños, que ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que podrían llegar a ser víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual".

IGUALDAD PLENA

Por ello, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, establecido por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra la Trata de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reafirma su firme compromiso con la igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres.

"Este compromiso implica la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas y niños y la erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos, mediante la colaboración y cooperación entre todas las instituciones competentes en la materia para que entre todas se refuercen el desarrollo de medidas integrales promoviendo la prevención, la atención y recuperación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual desde un enfoque de derechos humanos y género", han indicado.

"Dichas acciones serán coordinadas y consensuadas en la mesa de trata donde se encuentran los agentes arriba señalados, así como coordinadas las acciones con el protocolo de trata de seres humanos establecido por la Ertzaintza", finaliza el comunicado.

El grupo municipal de EH Bildu ha aclarado que no ha suscrito la declaración "por una cuestión de plazos" y "no por el contenido" del texto. Fuentes de la coalición abertzale han explicado que "el Gobierno municipal ha presentado la declaración a última hora" y, a pesar de haberle pedido "más tiempo, no se lo han querido dar".