Los Punsetes presentarán el 26 de febrero en Bilbao su nuevo disco 'Un río de angustia desbocada'

Los punsetes - LAST TOUR

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Los Punsetes presentarán el 26 de febrero en el Kafe Antzokia de Bilbao su nuevo disco 'Un río de angustia desbocada', que se lanzará el próximo 13 de noviembre, y que incluye adelantos como 'Una persona triste' o 'El año del caballo'.

Según ha anunciado Last Tour, el quinteto de Madrid ha confirmado que actuará en la capital vizcaína el 26 de febrero en el Kafe Antzokia y en Zaragoza el 21 de mayo en Oasis. Las entradas ya están a la venta.

La irrupción de Los Punsetes hace más de dos décadas en el panorama independiente estatal supuso, "no ya un soplo, sino un vendaval de aire fresco", tal como destaca la organización. Se trata de un grupo que desde el principio se caracterizó "por poseer una personalidad propia en una escena demasiadas veces clónica".

Ácidos e irónicos, su arma fundamental han sido siempre unas canciones "que forman parte ya del imaginario colectivo y la memoria del país. Sus himnos que se cuentan por decenas y vertebran una trayectoria sin fallos". 'Un río de angustia desbocada' es su octavo disco.