RACVN cree que el Ayuntamiento de San Sebastián debería posponer la OTA hasta que cese el estado de alarma

Denuncia que esta medida "no es ni ética ni siquiera defendible jurídicamente"

SAN SEBASTIÁN, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Automóvil Club Vasco-Navarro (RACVN) ha manifestado su desacuerdo con la decisión del Ayuntamiento de San Sebastián de reanudar la OTA a partir del próximo lunes y ha considerado que el Consistorio debería posponer esa medida hasta que cese el estado de alarma por el covid-19.

El club automovilista, en un comunicado, ha explicado que no comparte tampoco las medidas propuestas por el Ayuntamiento de "semipeatonalización" y las de algunas asociaciones ciclistas orientadas a un "utópico" uso masivo de las bicicletas.

El RACVN ha recordado que los usuarios que utilizan su automóvil durante el estado de alarma "lo hacen por necesidad y por seguridad". "Por lo tanto, quien vaya a utilizarlo estos días, lo va a hacer de igual manera, haya OTA o no, incluso si ésta duplicase los precios de sus tarifas", ha afirmado.

A su juicio, con la reinstauración de la OTA, muchos usuarios "se verán obligados a utilizar los parquímetros y obtener el ticket manipulando las botoneras, de tal manera que se podrían convertir en una fuente de contagio". Además, ha advertido de que el sistema de estacionamiento "obligará a muchos usuarios a salir a la calle a mover su vehículo y a volver a pagar por ello, ya que el Real Decreto no contempla estas acciones como justificaciones para poder salir a la calle".

"El Ayuntamiento les obligará, para no ser sancionados por la ordenanza municipal, a vulnerar el Real Decreto (por una causa no regulada en el mismo) pudiendo causar, sin mejora para la ciudadanía, un mayor número de contagios y sufrir una sanción económica si los agentes de la autoridad consideran que su salida de la vivienda no está

justificada", ha insistido, al tiempo que ha denunciado que esta medida "no es ni ética ni siquiera defendible jurídicamente".

Por otro lado, ha defendido que en la situación actual "el automóvil privado no compartido es el medio más seguro, ya que evita el contacto con otras personas". Además, el RACVN ha recordado que el transporte público, en combinación con el privado, "sigue siendo fundamental".

SEMIPEATONALIZACIÓN

Asimismo, el club automovilista no comparte las medidas propuestas por el Consistorio de "semipeatonalización" de varias calles de la ciudad, al considerar que resulta "prácticamente imposible poder circular a 10km/h con un automóvil, por muy despacio que se pretenda conducir".

Respeto a la implantación de zonas 30 en toda la ciudad, para crear carriles bici, el RACVN considera que esta propuesta "ralentizaría el tráfico, generando aglomeraciones de vehículos en algunos puntos y horas concretas, pese a que sea mucho menor que el habitual" y, además, propiciará que cada automóvil "contamine más para realizar un mismo recorrido".

En esa línea, ha apuntado que "para que los ciclistas puedan circular con seguridad ya existen los bidegorris" y que "depende de los propios usuarios el mantener la distancia de seguridad entre ellos, al igual que ocurre con los automóviles en carretera".

Asimismo, se muestra "especialmente cauto" respecto a la propuesta de reanudar el servicio de bicicleta pública dBizi, al entender que las bicicletas compartidas y utilizadas por varias personas "puedan convertirse en una fuente de contagio del virus" y cree que debería esperarse a que la pandemia haya remitido.