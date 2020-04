Las residencias de Álava no registran ningún fallecido por covid-19 ni nuevos contagios

VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las residencias de Álava, con 131 decesos desde que comenzó la pandemia por coronavirus, no han registrado en las últimas horas ningún fallecido entre sus usuarios, situación que no se producía desde el pasado 28 de marzo. Además, no se ha detectado ningún nuevo contagio y ha descendido el número de personas positivas por covid-19 con 18 usuarios menos que el día anterior, de forma que son 338 las personas contagiadas.

El diputado de Políticas Sociales, Emilio Sola, ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa telemática los datos de la situación de los usuarios de las residencias alavesas afectados por la pandemia por coronavirus.

Sola ha detallado que se ha producido un "ajuste" de las cifras acumuladas de fallecimientos debido a que algunas residencias informaron "por error" de la muerte de tres personas con covid-19, "cuando no fue así". De esta forma, la cifra de fallecidos tras la última actualización es de 131 personas.

También ha informado de que las residencias alavesas tampoco han contabilizado nuevos contagios en la última actualización y ha descendido el número de personas positivas en coronavirus con 18 menos que el día anterior, de forma que son 338 las personas contagiadas, la cifra más baja desde el 5 de Abril.

El número de personas recuperadas se sitúa ya en 67 usuarios. "Son cifras que van por el buen camino pero desde luego no hay que olvidar que la situación sigue siendo grave en el ámbito residencial, ya que hasta que no haya cero personas contagiadas no se podrá dar por finalizada esta crisis", ha subrayado el diputado foral.

NUEVO PROTOCOLO DE DESPEDIDA

También ha avanzado que el pasado lunes 13 de abril, la Diputación Alavesa ha puesto en marcha un nuevo protocolo de despedida para usuarios de las residencias en situación terminal. Se avisará a sus familiares para que un máximo de dos personas se puedan despedir de su familiar con una "duración indeterminada, durante el tiempo que sea preciso y con la seguridad necesaria para los familiares".

(Habrá ampliación)