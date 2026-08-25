Ricardo Darín, protagonista del cartel del 74 Festival de San Sebastián, asistirá al festival con 'Lo dejamos acá'

Ricardo Darín acudirá al Festival de San Sebastián. - ZINEMALDIA

SAN SEBASTIÁN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor, productor y director argentino Ricardo Darín, protagonista del cartel de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre en la capital guipuzcoana, asistirá al certamen para presentar la película 'Lo dejamos acá', de Hernán Goldfrid.

La película argentina, protagonizada por el propio Darín y por Diego Peretti, tendrá su premier mundial en el Festival y formará parte del programa Otras Actividades, previo a su estreno en octubre en Netflix.

En un comunicado, los organizadores del festival han informado de que la inclusión del filme 'Lo dejamos acá', es "un homenaje a Darín".

Este largometraje, que llegará a Netflix el 16 de octubre, sigue a un psicoanalista pragmático (Darín) que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Peretti) llega a su consulta.

El actor, productor y director Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) es "una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial de las últimas décadas" y, desde hace 20 años, el argentino es un rostro habitual del Festival, que en 2017 le entregó el Premio Donostia, su máxima distinción honorífica, según han recordado desde el Zinemaldia.

A lo largo de medio siglo de carrera y un centenar de interpretaciones que le han granjeado más de 40 premios, ha alternado trabajos enmarcados tanto en el cine de autor como en el dirigido al gran público. Entre otros, ha rodado a las órdenes de Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Fabián Bielinsky, Fernando Trueba, Pablo Trapero, Cesc Gay y Santiago Mitre.

Por su parte, Hernán Goldfrid debutó en el largometraje en 2009 con la comedia romántica Música en espera, protagonizada por Diego Peretti y Natalia Oreiro.

Posteriormente, dirigió el thriller 'Tesis sobre un homicidio' (2013), protagonizado también por Ricardo Darín, que superó el millón de espectadores en Argentina. Entre 2016 y 2023, el realizador argentino dirigió las tres temporadas de la serie 'El jardín de bronce', nominada en 2020 al Emmy Internacional a Mejor serie dramática. En 2025, firmó además varios episodios de Atrapados, adaptación de la novela Caught, de Harlan Coben.