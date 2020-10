Seguridad recuerda que se comienzan a multar incumplimientos de nuevas restricciones, en las que no ve "tantas dudas"

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Zubiaga, ha recordado que, a partir de este viernes, comenzarán a sancionarse los incumplimientos de las últimas restricciones para frenar contagios de coronavirus y ha considerado que no debería "haber tantas dudas" entre los ciudadanos sobre estas medidas, partiendo de que es preciso "evitar los desplazamientos y contactos".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha explicado que, desde que entraran en vigor las últimas restricciones decretadas por el Gobierno Vasco, la Ertzaintza se ha encontrado "algunas personas que incumplían las normas" y que, en su mayoría, alegaban desconocimiento.

En este sentido, ha remarcado que "el desconocimiento no es una justificación", sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de normas sanitarias y que "el concepto es evitar la movilidad". "A partir de ahí pocas dudas pueden surgir", ha opinado.

En todo caso, ha indicado que, por el momento, no ha habido sanciones por incumplimiento de las nuevas limitaciones de movilidad y de las restricciones horarias, aunque sí se han seguido poniendo multas por saltarse normativas anteriores, como la obligatoriedad de usar mascarilla o la prohibición del 'botellón'.

No obstante, según ha recordado, "hoy sí se incorporarán al catálogo de sanciones". Para ello, además de los dispositivos de seguimiento de medidas dentro de núcleos urbanos y zonas de esparcimiento, se harán controles específicos para evitar la movilidad de las personas que pretendan salir de Euskadi "a pasar el fin de semana" o de las personas que no cumplan la restricción de movilidad a su municipio o colindante.

El viceconsejero ha recordado que, si bien otros años este fin de semana sería de "mucho movimiento" por la celebración de Hallowen y del día de Todos los Santos, este año "no estamos en un fin de semana normal" y, por ello, hay que "evitar todo desplazamiento que no sea necesario y que no se pueda aplazar".

En su opinión, el Decreto que recoge las nuevas medidas es "muy claro" y ha explicado que además se ha acompañado de un documento de preguntas y respuestas accesible a los ciudadanos y de un teléfono para hacer consultas.

"Creo que no deben haber tantas dudas, sobre todo, porque tenemos que partir de que tenemos que evitar los desplazamientos y contactos", ha manifestado el viceconsejero, que ha admitido que han recibido "miles de consultas" de los ciudadanos, a las que se está dando respuesta aunque "viene o bien en propio decreto o en el documento de preguntas y respuestas".