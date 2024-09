Siete películas competirán por el XVIII Premio RTVE-Otra Mirada en el Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete películas competirán por el XVIII premio RTVE-Otra Mirada en la 72 edición del Festival de San Sebastián, que comienza este viernes. RTVE, patrocinador oficial del certamen, entrega cada año este galardón a un largometraje que trate temas cercanos a la realidad de la mujer en todos los ámbitos.

"Un cine dirigido, interpretado o escrito por creadores, mujeres y hombres, que aborden en sus películas temáticas diversas desde una perspectiva de género", han explicado desde el ente público.

El jurado de esta edición lo forman Elena Sánchez Caballero, expresidenta de RTVE; la cineasta Juana Macías y la productora y programadora Paz Lázaro.

De la Sección Oficial compiten por este premio 'Emmanuelle' (Francia), de Audrey Diwan, y 'On Falling' (Reino Unido-Portugal), de Laura Carreira. De New Directors concursará 'Gülizar (Turquía-Kosovo), dirigida por Belkis Bayrak, y de Horizontes Latinos, 'La piel en primavera' (Colombia-Chile), de Yennifer Uribe Alzate, y 'Cidade; Campo' (Brasil-Alemania-Francia), de Juliana Rojas. De Zabaltegi-Tabakalera competirá 'Aprili' (Georgia-Italia-Francia), obra de Dea Kulumbegashvili, y de Perlak, 'La luz que imaginamos' (Francia-India-Países Bajos-Luxemburgo), dirigida por Payal Kapadia.

El premio se entregará el sábado 28 de septiembre en la gala de clausura del Festival. Las cintas que compiten por el galardón son seleccionadas por el Festival entre las que se estrenan en cada edición.

El año pasado fue premiada la película 'The Royal Hotel', de Kitty Green, y se otorgó una mención especial a 'All Dirt Roads Taste of Salt', de Raven Jackson.

En la presente edición, RTVE celebrará tres galas en San Sebastián para presentar sus películas participadas: '¿Es el enemigo? La película de Gila', de Alexis Morante; 'Escape', de Rodrigo Cortés, y 'Las chicas de la estación, de Juana Macías. Además, estará presente en esta 72 edición del festival con cuatro películas participadas en la Sección Oficial.