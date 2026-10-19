Los sindicatos convocarán movilizaciones en las subcontratas de Petronor

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, CCOO, UGT, LAB y ESK tienen previsto convocar huelga en las subcontratas de Petronor ante el "bloqueo de las negociaciones" con las empresas.

Estos sindicatos tienen previsto comparecer el próximo miércoles en Muskiz (Bizkaia), donde anunciarán varias jornadas de movilización ante el bloqueo de le negociación por parte de las empresas.

Según han explicado, horas antes, las organizaciones sindicales reunirán a los trabajadores afectados en asamblea para someter a refrendo las convocatorias.