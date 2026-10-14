Sindicatos ven "imprescindible" continuar las movilizaciones en Osakidetza y llaman a la huelga del día 30

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BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han realizado este miércoles "concentraciones multitudinarias" ante todos los hospitales de Euskadi para exigir a Osakidetza propuestas que den respuesta a sus reivindicaciones y a las necesidades de la plantilla. Los sindicatos consideran "imprescindible" continuar con las movilizaciones y, en este sentido, han llamado a secundar la jornada de huelga del próximo día 30.

Desde las cinco centrales sindicales han expresado "el malestar" de los trabajadores del servicio vasco de Salud "después de 17 años sin renovar el acuerdo" regulador de las condiciones de trabajo.

Tras advertir a Osakidetza de que "negociar significa poner propuestas sobre la mesa, recoger las aportaciones y plantear mejoras sobre el borrador que responda a las reivindicaciones de la plantilla", han subrayado que "no es de recibo que presente un borrador de nuevo Acuerdo que no incluye ninguna mejora salarial mientras el Gobierno Vasco está a semanas de cerrar los presupuestos para el año 2027 y con ello la partida presupuestaria que pretende destinar a la sanidad pública".

Los sindicatos han asegurado que no van a aceptar que Osakidetza presente ahora un borrador que "no aborda las cuestiones troncales" reivindicadas por las centrales y luego "utilice como excusa el mantra de los presupuestos", que se está "acabando de confeccionar".

Según han explicado, la próxima Mesa Sectorial está prevista para el 19 de octubre, encuentro en el que se podrá comprobar si "existe una voluntad real de encauzar el conflicto" ya que, en la anterior, "la Dirección se limitó a presentar el borrador".

MEJORAS PARA TODOS LOS COLECTIVOS

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han subrayado que mejorar las condiciones laborales de todos los colectivos de Osakidetza es "una cuestión de voluntad política".

Entre otros temas, consideran necesario abordar la mejora de las retribuciones, reducir y mejorar la organización de la jornada laboral, lograr avances reales en licencias y permisos, garantizar la estabilidad y la calidad del empleo, reforzar las plantillas, adoptar medidas para afrontar el relevo generacional, reducir las cargas de trabajo, mejorar la salud laboral y la conciliación, establecer medidas eficaces en materia de igualdad, y garantizar "el derecho a vivir y trabajar en euskera". Asimismo, reclaman una Atención Primaria "sólida" y "cerrar la puerta a la privatización".

Los sindicatos han hecho un llamamiento a la plantilla para que se sume a la primera jornada de huelga del 30 de octubre y continúe participando en la dinámica de movilizaciones.

A su entender, "ha llegado el momento de presionar a la Dirección de Osakidetza para que se pongan en marcha mejoras reales para todas las categorías profesionales, ya que todos los colectivos son imprescindibles para el funcionamiento diario de Osakidetza".

"La pelota está en el tejado de la Dirección: debe responder con una negociación real y poner sobre la mesa mejoras para todos los colectivos", han demandado.