Las solicitudes para las 16 plazas del parking de San Fausto en Basauri podrán presentarse a partir del lunes

Aparcamiento de San Fausto en Basauri. - AYUNTAMIENTO DE BASAURI

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las solicitudes para las 16 nuevas plazas del parking ubicado bajo la plaza San Fausto en Basauri (Bizkaia) podrán presentarse a partir de este lunes, 7 de septiembre. Tres de las plazas se destinarán a personas con movilidad reducida.

Según ha informado el Ayuntamiento basauritarra, tras las obras de reforma de la plaza y del garaje subterráneo se ha conseguido ampliar el número de plazas de aparcamiento y, en consecuencia, el Consistorio ha decidido ofrecer a la ciudadanía basauritarra la posibilidad de optar a la concesión de una de ellas hasta junio del año 2042.

Las personas interesadas podrán realizar su solicitud desde el 7 de septiembre hasta el 20 de octubre, ambos incluidos, a través la web municipal www.basauri.eus. El precio de la concesión es de 8.212,36 euros (sin IVA) por parcela, que será objeto de actualización a la fecha de la adjudicación.

Para poder acceder a una de las plazas es necesario ser persona física y mayor de edad, estar empadronado como residente en el municipio y no tener ninguna deuda con el Ayuntamiento.

Además, según ha precisado el consistorio, para las tres plazas reservadas para personas con movilidad reducida se deberá presentar copia de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Tendrán preferencia quienes posean un vehículo propio por el que tributen en Basauri y quienes no tengan en propiedad ni concesión otras parcelas de aparcamiento ni lonjas-garaje en el municipio.

Las personas solicitantes que no reúnan estas condiciones de preferencia no serán tenidas en cuenta, salvo que, terminado el plazo de presentación de solicitudes, el número de peticionarios que sí las reúnan sea inferior al de plazas de aparcamiento a conceder, ha advertido el ayuntamiento.

La lista provisional de admitidos y excluidos para el sorteo se publicará en la web municipal y en el tablón de anuncios, con un plazo de 10 días para presentar reclamaciones. Tras resolverse las reclamaciones, si las hubiere, y publicarse la lista definitiva se realizará un sorteo público en el salón de plenos del Ayuntamiento de Basauri.