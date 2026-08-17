Solo dos playas de Bizkaia, Arrietara-Atxabiribil y Toña, prohíben el baño este lunes

Bandera roja en una playa - Álex Zea - Europa Press

BILBAO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Solo dos playas de Bizkaia, Arrietara-Atxabiribil y Toña, exhiben este lunes bandera roja, por lo que queda prohibido el baño, mientras en resto de arenales vizacaínos presentan bandera verde o amarilla.

Según ha informado la Cruz Roja en un comunicado, la bandera verde ondea en Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, San Antonio, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri, por lo que el baño es libre.

Mientras, se recomienda el baño con precaución en La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Bakio, Laidatxu, Laida y Laga, todas ellas con enseña amarilla.

Pasadas las 11.00 horas, el agua se encontraba a 23 grados mientras la temperatura ambiente era de 24 grados. La pleamar se producirá a las 20.36 horas y la bajamar se espera a las 14.19 horas.