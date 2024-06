Sumar denuncia el "vergonzoso" Pacto sobre Migración y Asilo que prima la "Europa fortaleza" contra derechos humanos

El candidato Andeka Larrea acusa al PNV de haber "comprado hace mucho un marco político que vincula migración y seguridad"



SAN SEBASTIÁN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Sumar Euskadi al Parlamento Europeo Andeka Larrea ha denunciado el "vergonzoso" Pacto sobre Migración y Asilo "aprobado por la ultraderecha europea, por los conservadores y por los socialistas", que "supone dar un paso más a favor de la Europa fortaleza y un paso atrás en la Europa de los derechos humanos".

Andeka Larrea ha participado este sábado en un acto en la localidad guipuzcoana de Irun, en el que ha estado acompañado por la concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián, Arantza González, y Dominique Melé, representante del Partido Comunista Francés (PCF) en el País vascofrancés.

En referencia al Pacto sobre Migración y Asilo, Larrea ha recordado que "el PSOE se alineó con los peores mantras del racismo y de la xenofobia europea para aprobar un acuerdo que permite comerciar con los flujos migratorios, externalizar las fronteras en terceros países y establecer un modelo de vigilancia basado en el control de variables biométricas".

En cambio, ha dicho, "en la Europa social que defiende Sumar los derechos humanos son la garantía de nuestro proyecto en común, de la Europa heredera de cientos de procesos migratorios que ha construido y construye su riqueza económica, social y cultural con el trabajo de millones de personas migrantes a lo largo de su historia".

En esta Europa, ha remarcado, "no cabe el racismo, que no es sino el disfraz del privilegio de las élites y de los negocios de la seguridad y del expolio de las riquezas de otros países".

Asimismo, Larrea ha señalado que "en Euskadi estamos orgullosos de decir que nuestra sociedad acogió y acoge a las personas migrantes desde hace décadas, pero también tenemos que decir que no tenemos un Gobierno vasco ni unas instituciones a la altura de este anhelo social".

En este sentido, ha advertido que el PNV, quien se abstuvo en Europa en la votación del Acuerdo, "ha comprado hace mucho un marco político que vincula migración y seguridad, dirige las policías que, aún hoy, hacen redadas e identificaciones racistas y no quiere desarrollar sus propias competencias para tener una política de asilo vasca". "No vayamos a Europa a pedir lo que aquí no hacemos", ha advertido.

Frente a ello, ha asegurado Andeka Larrea, Sumar apuesta por una política migratoria "con el derecho internacional y los derechos humanos en el centro".

ISRAEL

Por su parte, Dominique Melé, representante del Partido Comunista francés en el País Vascofrancés ha mostrado la solidaridad de su partido con el pueblo palestino que "está sufriendo un genocidio por parte de Israel" y con el resto de pueblos "sometidos a la violencia y a la guerra".

Melé ha insistido en la necesidad de que la Unión Europea "cambie radicalmente su política de aumento del gasto militar a cambio de recortes sociales y defienda con hechos la paz y los derechos humanos".

También ha asegurado que "la política migratoria debe garantizar toda la legislación internacional, el derecho al refugio y al asilo, el derecho al retorno, o la necesidad de crear corredores de asilo que impidan a las mafias hacer negocio con la vida de las personas, provocando la muerte de miles de ellas en el Mediterráneo". Finalmente, ha defendido una Unión Europea que sea "garante de la paz y de los derechos humanos en Europa y en el mundo".