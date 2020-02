Tapia confía en que Siemens siga apostando por Euskadi tras la marcha de Iberdrola de Gamesa, que no ve "buena noticia"

Publicado 05/02/2020 10:05:49 CET

Cree que "la parte positiva" será que Siemens Gamesa estará "fuera de los medios de comunicación y de los tribunales"

BILBAO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha considerado que la salida de Iberdrola del accionariado de Siemens Gamesa no es "buena noticia" y ha asegurado que, si bien el riesgo de alejamiento de los centros de decisión "existe", la presidencia de Siemens le ha trasladado personalmente que "continúan apostando por Euskadi" y quiere "confiar en que eso es cierto".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la consejera vasca se ha pronunciado de este modo después de que este pasado martes se anunciara que Iberdrola ha alcanzado un acuerdo con Siemens para la venta de la totalidad de su participación del 8,07% en Siemens Gamesa por un importe de 1.099,545 millones de euros.

Tapia ha destacado que Siemens Gamesa "ha sido para nosotros y continúa siendo una empresa de referencia en el sector renovable, que además tracciona y constituye un elemento crucial para poder desarrollar el sector de las energías renovables, en concreto el eólico, en Euskadi". "Lo ha sido y lo tiene que continuar siendo", ha insistido.

A su entender, "la venta de las acciones de uno de los accionistas principales como es Iberdrola, desde luego, no es una buena noticia, en principio", si bien ha indicado que "la parte positiva en estos momentos tiene que ser para Siemens Gamesa puesto que van a estar fuera de los medios de comunicación y fuera de los tribunales, como han estado" en los últimos tiempos, lo que "nunca es bueno para una compañía".

"Esperamos y confiamos, como así se nos ha transmitido por parte de Siemens, que toda la actividad y toda la actuación que va a tener Siemens Gamesa va a continuar estando en Euskadi y van a continuar apostando por este país para el desarrollo de su actividad, que es lo realmente relevante en este momento no sólo por su propia actividad, sino por la labor de tracción que hacen sobre muchísimos proveedores en cuanto a sus desarrollos futuros", ha añadido.

Preguntada por el riesgo de que la salida de Iberdrola conlleve un alejamiento de centros de decisión de Euskadi, ha admitido que "el riesgo por supuesto existe porque eso estaba en el pacto de accionistas y, si uno de los accionistas sale, ese riesgo existe".

No obstante, ha afirmado que "por parte de la presidencia de Siemens se me ha trasmitido personalmente que eso no va a ser así, que continúan apostando por Euskadi".

"FUERA DE NUESTRO ALCANCE"

"Y quiero confiar en que eso es cierto porque, en principio, las relaciones de confianza son las que nos llevan adelante y las que nos hacen trabajar de forma conjunta", ha apuntado. En este sentido, ha recordado que "tenemos un convenio de colaboración con Siemens Gamesa para desarrollar una serie de actuaciones y queremos confiar que eso va a seguir siendo como en este momento o mejor".

Según ha asegurado, "hay confianza" con la compañía, pero ha precisado que "toda la confianza se demuestra después con hechos y eso es lo que queremos ver en un futuro próximo".

En relación a la posibilidad de que el Gobierno Vasco se plantee entrar en el accionariado tras la salida de Iberdrola, ha señalado que el 8% de participación de Iberdrola supone una "cantidad de millones", por lo que, "en estos momentos, está un poquito fuera de nuestro alcance".