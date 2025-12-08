El terremoto con epicentro en Iruña de Oka ha sido el de mayor magnitud registrado hasta la fecha en Euskadi

Gráfico con la escala de intensidad del terremoto registrado en Álava - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

BILBAO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El terremoto registrado esta pasada noche en Álava, con epicentro en Iruña de Oka, ha sido el de mayor magnitud (4 grados) registrado hasta la fecha en Euskadi, según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional.

El seismo se ha producido a las 00.10 horas de este lunes y, además de en el lugar del epicentro, se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios del territorio alavés, sin que se hayan producido daños ni heridos.

En Álava, el último seismo había sido en febrero de 2007 con epicentro en Pobes y en toda Euskadi el último había sido en octubre de este mismo año en Ataun (Gipuzkoa).

El terremoto de esta pasada noche ha sido el de mayor magnitud registrado no solo en Álava sino en todo el País Vasco, ya que, hasta la fecha, el más destacado había sido uno registrado en 1965, con 3,8 grados de magnitud, en Azilu, un concejo del municipio alavés de Iruraiz-Gauna, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.

En su web se recoge que este seismo se ha sentido no solo en distintos puntos de Álava, sino también en algunas puntos de Bizkaia y Gipuzkoa, pero también de La Rioja y de Burgos.