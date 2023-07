Un total de 11 primeras y segundas películas competirán por el Premio Kutxabank-New Directors en Festival San Sebastián

Rebordinos destaca que "el cine oriental tendrá una presencia importante" en esta 71 edición



SAN SEBASTIÁN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de once primeras y segundas películas de 19 países competirán por el Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50.000 euros, en el 71 Festival de Cine Internacional de San Sebastián, que se celebra del 22 al 30 de septiembre.

En rueda de prensa en San Sebastián, el director del Festival de cine donostiarra, José Luis Rebordinos, junto a la directora de la Red Gipuzkoa de Kutxabank, Marta Madinabeitia, ha presentado los títulos que se disputarán el Premio Kutxabank-New Directors del Zinemaldia.

Según ha indicado, del total de trabajos elegidos, siete son óperas primas y el resto son segundas películas de sus autoras o autores.

Entre quienes concursarán con su segundo largometraje figura el actor, director y guionista Liang Ming (Yichun, China. 1984), cuyo estreno en el largometraje, 'Wisdom Tooth' (2020), obtuvo reconocimiento en diferentes festivales internacionales.

El realizador inaugurará New Directors con 'Xiao yao you/ Carefree Days', la adaptación de la novela homónima de Ban Yu que sigue a una joven enferma que trata de buscar su lugar en el mundo.

Tras dirigir varios cortos y el largometraje 'Roll' (2020), Daichi Murase (Shigaraki, Japón 1997) mostrará su segundo filme, 'Kiri no Fuchi/ Beyond the Fog', que clausurará New Directors. Su autor ofrece el retrato íntimo de una familia que durante generaciones ha regentado una posada en un remoto pueblo de montaña.

Con su debut, 'À l'ouest de Pluton/ West of Pluto' (2008), Henry Bernadet (Quebec, Canadá 1977) participó en distintos festivales internacionales como Rotterdam y Zurich. Ahora, en 'Les Rayons Gamma/ Gamma Rays' brinda al público un retrato generacional de un grupo de jóvenes que viven en Montreal.

Además, New Directors también incluirá una segunda película de producción española ya anunciada, 'La estrella azul/ The Blue Star', de Javier Macipe (Zaragoza, 1987). Se trata de una aproximación en clave de ficción a la historia del músico zaragozano Mauricio Aznar, fundador de bandas como Golden Zippers, Más Birras o Almagato. Su debut, 'Los inconvenientes de no ser Dios' (2014), le valió a Macipe el premio a la mejor primera película del Festival de Cine de Zaragoza. También ha dirigido cortometrajes de ficción como 'Gastos incluidos' (2019) u 'Os meninos do rio' (2014), que resultaron finalistas en los Goya.

El resto de cineastas incluidos en la selección concursarán con sus óperas primas. Así, el cineasta Farhad Delaram (Teherán, Irán. 1988) participará en New Directors con su primera incursión en el largometraje, 'Ashil/ Achilles', que trata sobre un joven cineasta que trabaja en un hospital y cuya vida cambia tras conocer a una misteriosa joven.

El primer trabajo de Askhat Kuchinhirekov (Almaty, Kazajistán. 1982) se titula 'Bauryna salu', que es el nombre que recibe una antigua tradición nómada que consiste en entregar al primogénito a los abuelos para que lo cuiden ellos en lugar de sus padres. Antes de ponerse tras la cámara, Kuchinhirekov ha trabajado como actor y ayudante de dirección en títulos como 'Tulpan' (2008) y 'Aika' (2019), de Sergei Dvortsevoy, que ganaron respectivamente los premios Un Certain Regard y Mejor actriz en Cannes.

Taylor Russell, Ewan McGregor y Ellen Burstyn protagonizan 'Mother, Couch!', la ópera prima de Niclas Larsson (Malmö, Suecia. 1990), que comienza cuando tres hermanos distanciados se reúnen para averiguar por qué su madre se niega a levantarse del sofá de una tienda de muebles.

La hasta ahora guionista y montadora Ilia Malakhova (San Petersburgo, Rusia. 1973) se estrena con el largometraje 'Hi, mom', centrado en la figura de Kira, una mujer de 36 años que no ha superado la desaparición de su madre y que vive en la misma casa que su hermana pequeña y sus hijas.

Juan Sebastián Quebrada (Medellín, Colombia, 1987), que estrenó su trabajo de grado 'Días extraños' (2015) en Bacifi y su corto 'La casa del árbol' (2017) en el Festival de Toronto, muestra ahora su debut en el largometraje, 'El otro hijo/ The Other Son', que en su fase de proyecto participó en el Foro de Coproducción Europa-América Latina en 2020. El cineasta colombiano sigue los pasos de un adolescente que, tras la inesperada muerte de su hermano, trata de encontrar la fuerza necesaria para seguir viviendo.

Con experiencia previa como ayudante de dirección y novelista, la realizadora Diwa Shah (Nainital, India. 1995) debuta con 'Bahadur the Brave', una película que transcurre durante los primeros momentos de la pandemia en una aldea india fronteriza con Nepal, donde un inmigrante nepalí trata de ganar dinero para curar a su hijo enfermo.

'Last Shadow at First Light', también presente en la selección, es el estreno en el largometraje de Nicole Midori Woodford (Singapur, 1986), que narra el viaje a Japón de una joven que, atormentada por apariciones recurrentes, parte en busca de su madre desaparecida. Los cortos que ha dirigido anteriormente han participado en festivales como Busan, Clermont-Ferrand o Tokio.

Rebordinos ha subrayado la "variedad temática y geográfica" de los títulos que competirán en esta sección, al tiempo que ha destacado que el "cine oriental tendrá una presencia importante en todo el festival".

Las once películas optan al Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50.000 euros repartidos a partes iguales entre la directora o el director y la distribuidora de la película en España. El Premio Kutxabank-New Directors está patrocinado por Kutxabank, colaborador oficial del Festival.

El Jurado del Premio Kutxabank-New Directors es el encargado de valorar y premiar estas películas. Los trabajos correspondientes a la sección de New Directors son candidatos también al Premio TCM de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.

Madinabeitia ha informado de que los clientes con Tarjeta Joven Kutxabank obtendrán un descuento del 50% en la compra de entradas (excepto Galas y abonos de la Sección Oficial). Además, como "reflejo del apoyo al euskara" por parte de la entidad bancaria los clientes jóvenes podrán adquirir entradas para las proyecciones en lengua vasca o subtituladas en euskara al precio de un euro (salvo en las sesiones del Kursaal 1). Además, Kutxabank repartirá cerca de 1.000 entradas entre sus clientes.