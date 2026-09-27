Trabajos en la red de abastecimiento de Bilbao ocupan la calzada y aparcamiento en la Avenida Madariaga

BILBAO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajos de canalización de red de abastecimiento de Bilbao ocuparán la calzada y el aparcamiento en la Avenida Madariaga, entre las calles Luis Power e Iruña, desde este lunes y hasta el 23 de octubre, aproximadamente.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que se cortará un carril de circulación y que la zona a ocupar será señalizada con anterioridad. Se permitirá la circulación de vehículos y se dejará paso libre para los peatones en todo momento.