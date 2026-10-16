Tuvisa incorporará cinco autobuses eléctricos a su flota a partir del lunes

Las nuevas unidades son modelos son eléctricos y disponen de baterías de ion-litio - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tuvisa ha recibido en las últimas semanas los cinco autobuses adquiridos este año a la firma Irizar, que se incorporarán al servicio de la empresa municipal de autobuses de Vitoria-Gasteiz este próximo lunes, 19 de octubre.

Los autobuses son de cero emisiones y presentan características similares a los incorporados a la flota el año pasado, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En este nuevo lote se incluyen dos unidades 'Irizar ie tram' de 12,165 metros de longitud, tres puertas, 23 asientos -cuatro de ellos reservados para personas con movilidad reducida- y tres espacios para sillas de ruedas o carritos.

Además, se han adquirido tres autobuses 'Irizar ie tram' de de 18,750 metros de longitud, tres puertas, 42 asientos -cuatro de ellos reservados para personas con movilidad reducida- y tres espacios para sillas de ruedas o carritos.

Ambos modelos son eléctricos y disponen de baterías de ion-litio. Además, cuentan con un sistema de carga mediante pantógrafo interoperable que permite realizar operaciones de carga rápida en aproximadamente cuatro minutos, además de la posibilidad de efectuar cargas nocturnas en el Centro de Electromovilidad de Tuvisa.

Los vehículos incorporados a la flota se asignarán al conjunto de líneas de Tuvisa según las necesidades de explotación. Su incorporación no modificará los recorridos, las paradas, ni los horarios vigentes.