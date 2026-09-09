Unai Goikoetxea presenta este jueves en Bilbao "Malaespera", cierre de la saga protagonizada por el inspector Crespo

Unai Goikotxea - EDITORIAL SUMA DE LETRAS

BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unai Goikoetxea (Bilbao, 1974) inicia este jueves en Bilbao la gira de presentaciones de "Malaespera" (Suma de Letras), nueva novela con la que pone el broche a la trilogía protagonizada por el inspector Ander Crespo y el Grupo 4 de homicidios de la Ertzaintza, en una trama donde combina un crimen en el subsuelo minero de Bilbao, una desaparición familiar y una verdad enterrada en torno al protagonista.

La primera de las presentaciones ante sus lectores será este jueves, en la librería Elkar Pozas de Bilbao, a las 18.00 horas, con firma incluida de ejemplares; a la que seguirán Vitoria-Gasteiz (18 de septiembre); Artziniega (23); Castro Urdiales (24); de nuevo Bilbao, esta vez con presentación en Fnac, el 25 de septiembre y, por último, el 2 de octubre, firma de ejemplares en la librería Lara de Barakaldo.

Con este nuevo thriller, Goikoetxea culmina la saga de Ander Crespo, tras el éxito de "Solsticio de invierno" y "Oscuridad sin sombras", en las que, mientras en la primera presentaba a un inspector marcado por el crimen y sus propias heridas; en la reválida amplió el universo de la saga hacia la corrupción, los rituales, el poder y las zonas más oscuras del pasado reciente.

Ahora, en 'Malaespera', el vizcaíno se adentra en "una historia de obsesión, secretos enterrados y verdades que nunca debieron salir a la luz" y vuelve a jugar con elementos reconocibles también presentes en las anteriores, como los crímenes con un fuerte arraigo territorial, las referencias a Bilbao, la Ertzaintza, el pasado industrial o los paisajes rurales vizcaínos.

De esta forma, Goikoetxea recoge en este colofón a la trilogía esos elementos que han marcado la saga: la investigación policial, las heridas personales del protagonista, la corrupción, los secretos familiares y una mitología vasca que ocupa un lugar central en la trama.

Según explica el propio autor en el prólogo, el detonante de la trilogía fue el hallazgo por el autor de un ejemplar descatalogado de "Mari and Karana two old babylonian cities", de Stephanie Dalley, cuya lectura, subraya, "activó en mí la asociación entre aquella antigua ciudad mesopotámica y la figura de la mitología vasca" para, así, poder dar forma a "esta Eneida vasca".

La novela arranca con un asesinato en Bilbao, pero pronto abre una segunda línea más íntima: la desaparición de la madre de Ander Crespo, de forma que "dos casos separados por el tiempo, avanzan hacia una misma pregunta" y es "qué ocurre cuando una verdad permanece oculta demasiado tiempo", explican desde la editorial Suma.

VÍNCULOS CON EL PASADO

La mina bilbaína 'Malaespera' da nombre a la novela y conecta el caso con un espacio real del Bilbao subterráneo: una antigua explotación de hierro situada bajo Miribilla y vinculada al pasado minero de la ciudad.

De la mano del autor, "su presencia refuerza una de las ideas centrales del libro: bajo la ciudad visible permanecen capas de historia y memoria" explican desde Suma.

La trama arranca con la aparición brutalmente asesinado en su domicilio de un hombre, cuya investigación recaerá sobre Ander Crespo y Gardeazabal, quienes tendrán que afilar su instinto policial para penetrar entre las capas de mentiras urdidas alrededor del crimen.

Los sospechosos se multiplicarán a medida que avance la investigación y, en su búsqueda de la verdad, los inspectores del Grupo 4 de Homicidios de la Ertzaintza se verán arrastrados a una frenética persecución que los llevará hasta la mina Malaespera, uno de los lugares más desconocidos del subsuelo de Bilbao.

El resto del grupo 4, Miren Zarandona y Alday, asumirán la investigación de la desaparición de la madre de Ander, quien fue vista por última vez en 1987 y que, tras meses de pesquisas policiales, el caso fue declarado cerrado.

Sin embargo, su aparición en la Residencia de La Misericordia de la capital vizcaína sirve para reactivarlo, algo que "pone a prueba el instinto policial de Miren Zarandona para tratar de revelar qué escondía esa desaparición".