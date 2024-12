La UPV/EHU participa en un proyecto europeo para formación en tecnologías de la traducción y enseñanza de lenguas

SAN SEBASTIÁN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto LT-LiDER (Language and Translation: Literacy in Digital Environments and Resources), financiado por la Comisión Europea, está transformando la formación en tecnologías de la traducción y enseñanza de lenguas para acercarlas a las aulas universitarias. Esta iniciativa está liderada por la Universidad Autónoma de Barcelona y en la misma también participa la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

LT-LiDER cuenta con la colaboración de siete instituciones europeas y busca "capacitar al profesorado en herramientas tecnológicas avanzadas, esenciales para preparar a los estudiantes en un sector en constante evolución".

"En la actualidad las tecnologías basadas en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural están revolucionando el ámbito de las lenguas y la traducción", ha señalado Pilar Sánchez-Gijón, profesora catedrática del Departamento de Traducción e Interpretación y Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora principal del proyecto.

Así, ha apuntado que, a diferencia de las herramientas de traducción asistida por ordenador que complementaban los procesos tradicionales, estas nuevas tecnologías "reconfiguran por completo los métodos de trabajo". Sin embargo, "su complejidad y rápido desarrollo dificultan que los profesionales comprendan y aprovechen plenamente su potencial".

Con el respaldo del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), LT-LiDER reúne a universidades como la UPV/EHU, a través del Centro HiTZ, Dublin City University, Université Grenoble Alpes, Rijksuniversiteit Groningen, TH Köln - Universidad de Tecnología, Artes y Ciencias, y la Universidad de Viena.

Este consorcio trabaja en conjunto para diseñar estrategias y recursos que permitan incorporar las tecnologías más recientes al proceso de aprendizaje, "mejorando tanto la experiencia del profesorado como la preparación del estudiantado".

Se busca realizar un "mapeo exhaustivo" de las herramientas lingüísticas y de traducción más relevantes en la actualidad, identificando aquellas necesarias para satisfacer las demandas del mercado laboral. Por otro, se propone desarrollar materiales didácticos innovadores que apoyen a los formadores en su capacitación tecnológica y faciliten su incorporación a las aulas de lenguas y traducción

El proyecto, en su primer año de andadura y entre otras acciones, ha publicado una serie de entrevistas con figuras destacadas de la industria y la academia, tales como Lynn Bowker (Université Laval), Stefan Mesken (DeepL) y traductoras e intérpretes del Parlamento Vasco y Osakidetza.

"Con esta ambiciosa iniciativa, LT-LiDER refuerza el compromiso de las universidades europeas con la innovación y la excelencia docente, asegurando que tanto estudiantes como profesores estén preparados para enfrentar los retos de un sector dinámico y tecnológicamente avanzado", concluye Nora Aranberri, investigadora de HiTZ - Centro Vasco de Tecnología de la Lengua y profesora agregada de la Facultad de Letras de la UPV/EHU.