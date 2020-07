Urkullu insiste en que no habrá recortes ni subida de impuestos e Iriarte le reprocha que ya se están dando en Educación

Mendia defiende una transformación económica, Gorrotxategi apuesta por rescatar La Naval e Iturgaiz cree que Urkullu optará por subir impuestos

BILBAO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PNV a Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que no habrá recortes en la salida de la crisis ni subida de impuestos, aunque la candidata a Lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, le ha reprochado que esos recortes ya se están produciendo en la educación.

En un debate electoral con todos los candidatos a Lehendakari, la aspirante de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha defendido "rescatar La Naval" y la socialista Idoia Mendia ha reclamado una transformación económica basada en la digitalización y la transición ecológica. Por su parte, el candidato de PP+CS, Carlos Iturgaiz, ha denunciado que las recetas del Gobierno Vasco son "más impuestos y más intervencionismo" y el de Equo Berdeak, José Ramón Becerra, ha demandado nuevas políticas para no volver a la "vieja normalidad de beneficios para unos pocos".

Urkullu ha advertido de que vienen "tres años duros" y ha recordado algunas de las medidas adoptadas como el Plan de choque Covid-19 con 1.550 millones y la estrategia Guztiok Bat en la que están trabajando con 10.000 millones.

A su juicio, hay un modelo que "funciona" basado en la industria, la innovación y la internacionalización. "Euskadi se ha levantado de cada crisis, vamos a volver a bajar el paro del 10% y vamos a salir adelante nuevamente", ha agregado.

Urkullu ha asegurado que "lo primero" en economía es "generar estabilidad y confianza", y ha afirmado que el Gobierno Vasco no va a hacer recortes y tampoco se van a subir impuestos, porque la política fiscal necesita "certidumbres" y toca revisar los efectos de la última reforma fiscal aprobada hace tres años para "a continuación, adoptar las decisiones".

El Lehendakari ha negado que "en absoluto" se estén aplicando ya recortes y ha pedido hacer memoria de cuándo se "empezaron a aplicar los recortes y cuándo se dejaron de aplicar". "La señora Gorrotxategi ha situado los recortes en 2008 cuando no estábamos en los Gobiernos", ha indicado.

Ha asegurado que fue Lehendakari en 2012, se encontró en 2013 con 1.100 millones menos de recaudación y, a partir de ahí, "los siete presupuestos consecutivos han ido creciendo". Además, ha añadido que ya se cuenta con unos Presupuestos aprobados y el compromiso es garantizar los servicios públicos.

Urkullu ha citado, por alusiones, a La Naval y ha recordado que plantearon la posibilidad de una toma de participación pero "todo el mundo sabe cuál es la normativa europea para ayudas en crisis" y que, según ha remarcado, lo impide.

Por su parte, la candidata a Lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha asegurado que ya se están produciendo los recortes en 2020 en ámbitos como Educación. "Lo que tiene que quedar claro es cuánto y a cuántos van a recortar, porque los recortes se están produciendo", ha afirmado.

Iriarte ha destacado que hay mucha gente que "lo ha pasado mal" y hace falta un Gobierno "fuerte" para hacer frente a esta situación y un gobierno que "haga mas autocrítica".

A su juicio, conformarse con bajar el paro del 10% colocaría a Euskadi entre "los peores datos" de Europa. Por ello, cree que hay que ser "más ambiciosos" y ha demandado un pacto por el empleo de calidad, un salario mínimo interprofesional a 1.200 euros, entre otras medidas.

Asimismo, ha defendido la necesidad de una nueva política industrial basada en la investigación y ligada a la lucha contra el cambio climático y una política en la que el sector público "asuma el protagonismo necesario".

MENDIA

Por su parte, la candidata socialista a Lehendakari, Idoia Mendia, ha precisado que fue miembro del Gobierno Vasco en 2009 y afrontaron una "grave crisis" sin la "ayuda" de poder cambiar la fiscalidad y se hizo "sin recortes y acudiendo al endeudamiento con rigor".

Mendia ha añadido que, cuando Urkullu llegó al Gobierno, el PSE-EE tendió la mano "con generosidad" para cerrar un acuerdo y cambiar la fiscalidad "sin recortes". La candidata socialista ha asegurado que se vive una crisis "inédita" que requiere actuar a corto plazo, de manera urgente, ayudando a las empresas a resistir mediante la inyección de liquidez, con ayudas a pymes y autónomos o con los ERTEs.

También es precisa, a su juicio, una "mirada de medio y largo plazo" porque los ejes de transformación económica los marca la UE y son la digitalización y la transición ecológica. "Y ahí Euskadi está muy bien posicionada para aprovechar esas oportunidades que generarán empleos", ha manifestado Mendia, que ha llamado a invertir en innovación y desarrollo y apostar por el diálogo social, con la sociedad civil, entre las instituciones vascas y entre los partidos para "hacer esos grandes acuerdos de reconstrucción de Euskadi".

BECERRA

Por su parte, el candidato a Lehendakari de Equo Berdeak ha asegurado que se vive una situación económica "excepcional" que exige "nuevas respuestas" y, si se apuesta "por los mismos bloques", habrá las "mismas políticas". A su juicio, las políticas que plantean PNV y PSE llevan a una "vieja normalidad de beneficios para unos pocos, de 90% de contratos temporales, de jóvenes sin oportunidades y de una mayor desigualdad".

A su juicio, la crisis exige hacer "cosas distintas" y hablar de una nueva economía verde con cuatro pilares, como son la relocalización de la economía, impulsar la transición ecológica, apostar por la inversión en sectores verdes y de futuro para poder crear 30.000 empleos netos y, en cuarto lugar, apoyar a pymes y autónomos.

Becerra ha advertido de que empresas que no están en declive como Mercedes, pueden acabar, "si no se hace nada", como acabó la Naval, que cree que se podría haber intervenido, y ha reclamado un plan de reconstrucción y transformación de la industria vasca porque, si no, "avanzará hacia un declive".

Por su parte, la candidata de Elkarrekin Podemos a Lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha indicado que hay dos probabilidades, una aplicar "las recetas de la derecha que son recortes y traen precariedad, sufrimiento y pobreza" y la otra es aumentar el gasto público.

Para financiar ese gasto público, ha destacado que hay dos vías, una la emisión de deuda por valor de 4.000 millones y otra cambiar la fiscalidad, que es "injusta" en Eukadi.

Gorrotxategi ha aludido a La Naval y ha asegurado que su historia "no ha terminado" y existe "tiempo y posibilidad de rescatar" el astillero. "Es nuestra intención si llegamos al Gobierno", ha agregado Gorrotxategi, que ha asegurado que la autoridad de la competencia europea "ha dicho que comprar acciones de La Naval no va en contra de la competencia", algo que ha sido rebatido por Urkullu, que ha recordado las cartas de la UE sobre su posicionamiento. Gorrotxategi ha añadido que rescatar la Naval sería "más barato que un kilómetro de la Y vasca".

ITURGAIZ

Por su parte, el candidato de PP+Cs a Lehendakari, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que cuando en España gobierna la izquierda "hunden económicamente el país y el empleo" y le ha dicho al Lehendakari que son "sus socios, a los que el PNV ha afincado en la Moncloa". Unas palabras que han tenido respuesta por parte de Mendia, que ha asegurado que en esta crisis se han rescatado a las personas y en la de 2018 a los bancos.

Iturgaiz ha indicado que, en el caso de Euskadi, ya saben las recetas del Gobierno Vasco que son "más impuestos, como quiere Sánchez, y más intervencionismo, como quiere Iglesias".

El candidato de PP+CS ha apostado por bajar impuestos, por utilizar el Concierto para recuperar el empleo y la economía o prorrogar los ERTEs hasta el primer trimestre de 2021. Por último, ha indicado que los jóvenes para los que promete Urkullu una oportunidad son "los que tienen carné y están afiliados al PNV".