Vicco, Soge Culebra, Ruslana y Walls acturán este jueves en Zarautz (Gipuzkoa) dentro de la gira 'LOS40 Summer Live'

SAN SEBASTIÁN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vicco, Soge Culebra, Charlie USG, La Beba, Noan, Walls, Ruslana, Paula Koops, Bombai, Polo Nández, Mayo, Lemot y Ela Taubert actuarán este próximo jueves en la localidad guipuzcoana de Zarautz dentro de la gira 'LOS40 Summer Live'.

El concierto gratuito tendrá lugar a partir de las diez de la noche en el malecón del municipio costero, y también contará con el locutor David Álvarez como DJ, según han informado desde Los 40.

Temas como 'Nochentera', 'Las chicas malas desafinan', 'Me he colgado de mi ex' o 'Mis nenas' sonarán en esta cita que se repite cada verano en Zarautz. Tras su paso por la localidad guipuzcoana, las siguientes paradas de 'LOS40 Summer Live' serán Laredo, Candás, Simancas, Cambados y Culleredo.

El respeto al medio ambiente será uno de los grandes protagonistas de 'LOS40 Summer Live'. Así, en cada concierto de la gira, uno de los artistas escribirá en un papel plantable una canción que les haya hecho "crecer, hacerse más fuertes y sentir toda la energía para escribir sus éxitos". Una vez finalizada la gira, el mural con todas las firmas se plantará para formar un bosque.

EUSKOTREN

Asimismo, Euskotren ofrecerá la noche jueves al viernes un servicio nocturno de trenes para facilitar los desplazamientos que se generen por el concierto 'Los 40 Summer Live 2024'.

Las circulaciones especiales se realizarán en el tramo Zumaia-Amara-Zumaia de la línea E1. En total se pondrán a disposición de la ciudadanía 14 trenes especiales, siete en cada sentido de la circulación, según ha informado en un comunicado.